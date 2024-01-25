Ana Sayfa » Oyun Pokemon ile Palworld Davalık Oluyor – 25 Ocak 2024 Oyun Pokemon ile Palworld Davalık Oluyor – 25 Ocak 2024 Emine Emre 2 Görüntüleme

Geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen Palworld’ün başarısı global çapta gündemde. Oyunun elde ettiği satış başarısının yanı sıra, “anlık oyuncu sayısı” bakımından da listeleri alt üst etmesi, küresel video oyun pazarının son 1 haftadaki en önemli gündem maddesi. Elbette bu başarı, oyunun “öykündüğü” yapımları da harekete geçirmiş durumda. Nintendo, Palworld’ün bu hafta başında ortaya çıkan Pokemon moduna telif atarak bütün mecralardan kaldırttı. Yeni hamle ise The Pokémon Company’den geldi. Şirket, Palworld geliştiricisi Pocket Pair’e dava açabileceğini duyurdu. Pokemon ile Palworld arasındaki muhtemel dava sürecine ve gelişmelere Cepkolik okurları ile birlikte daha yakından bakalım…

Pokemon ile Palworld Davalık Oluyor

Japon oyun geliştirici şirket Pocket Pair, 2024 yılının ilk ayına tam anlamıyla damga vurdu. Palworld isimli çok oyunculu açık dünya, rol yapma nişancı oyunu geliştiren ve 19 Ocak itibariyle piyasaya süren firmanın bu hamlesi, adeta global çapta oyun sektöründeki taşları yerinden oynattı. Pokemon’a benzerliği ile gündem olan yapım, piyasaya çıkar çıkmaz 1 milyon adet (ilk 8 saatte) satış rakamına ulaştı. Oyunun rekoru bununla da kalmadı. İlk 24 saatte 2 milyon satışa ulaşan oyun ilk 5 günde ise 7 milyon adet satışı aştı.

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Bu hafta başında Pokemon modu çıkan Palworld’ün oyuna benzerliğinin somutlaşması sonrasında Pokemon’un yayımcısı olan Nintendo’dan telif hamlesi geldi. Yayımlanan moda dair telif kalkanını devreye sokan Nintendo, bu modu bütün mecralardan kısa sürede kaldırttı. Ancak Palworld’ün başı henüz dertten kurtulmuş değil.

The Pokémon Company’den bugün (25 Ocak Perşembe) gelen açıklamada, Palworld geliştiricisi Pocket Pair’e dava açabilecekleri belirtildi. Firmadan yapılan deklarasyonda şu ifadelere yer verildi:

“Başka bir şirketin Ocak 2024’te piyasaya sürdüğü oyunuyla ilgili çok sayıda soru aldık. Pokémon’un fikri mülkiyet haklarının veya varlıklarının bu oyunda kullanılmasına yönelik herhangi bir izin vermedik. Fikri hakları ihlal eden her türlü eylemi araştırmak ve uygun önlemleri almak niyetindeyiz.”

Oyuncular Ne Dedi?

Gelişmelerin gündeme bomba gibi düşmesinin ardından, sosyal medyada da binlerce gamer konu hakkında şahsi sosyal medya hesaplarından görüşlerini dile getirdiler. İşte oyunculardan bazılarının konu hakkındaki görüşleri:

“Nintendo da Zelda, Mario vs. gibi kendince güzel grafiklere sahip oyunlar da var. Elbette pc kalitesi beklemiyoruz ama son çıkan Pokemon scarlet oyuncularla dalga geçmektir. PS1 oyun grafikleri ile devam ederlerse olacağı buydu… Textrue yayımlanmasının akabinde bakarız kim haklı, The Pokémon Company mi yoksa Pocket Pair mi…”

“Palworld duyurulalı en az 3 sene oldu. Nintendo gibi söz konusu telif olunca mangalda kül bırakmayan bir firma yapsaydı çoktan telif işinin suyunu çıkarmıştı; demek ki yapamıyorlar. Bir şey çıkacağını zannetmem.”

“Pal yakalamak Pokemon yakalamanın aynısı. Esinlenme fazla, bence Nintendo ve The Pokémon Company haklı. Benim şirketim ve oyunum olsaydı açabileceğim bütün mecralarda dava açardım, ki onlar da öyle yapacak gibi görünüyor…”