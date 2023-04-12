Polestar 4, 18 Nisan’da Görücüye Çıkacak!

Polestar 4, uzun zamandır beklenen bir elektrikli crossover, ancak şirket araç bilgilerini uzun süredir gizli tutmayı başarıyor. Bu yüzden hakkında çok az şey biliniyor. Ancak sonunda onu bu yıl 18 Nisan‘da yapılması planlanan Şanghay otomobil fuarında görebileceğiz ve basın açıklaması bize ne bekleyeceğimiz konusunda bazı ipuçları veriyor.

Polestar’ın sevdiği şekliyle SUV coupe, her iki dünyanın da en iyi özelliklerini bir araya getiriyor – bir coupe’nin aerodinamiği ve bir SUV’un ferahlığı. Şirket ayrıca Polestar 4’ü şirket portföyündeki en hızlı otomobil haline getiren en güçlü aktarma organlarını devreye soktu.

Buna ek olarak, Polestar 4, geçmişte bazı Polestar prototiplerinde sergilenen tasarım ipuçlarını ve teknolojiyi ödünç alıyor, bu nedenle Polestar 4 çok önemli olacak. Son olarak şirket, Polestar 4’ün sadece mevcut SUV’sinin değiştirilmiş bir versiyonu olmadığını, yeni kompakt SUV’u sıfırdan inşa ettiğini garanti ediyor.