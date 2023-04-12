Ana SayfaOtomobilPolestar 4, 18 Nisan'da Görücüye Çıkacak!

Polestar 4, 18 Nisan’da Görücüye Çıkacak!

Çok beklenen elektrikli crossover Polestar 4, nihayet Şanghay otomobil fuarında karşımıza çıkacak.

Cemre Yılmaz

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
15
polestar 4

15 İnç MacBook Air Hızla Yaklaşıyor!

Apple, yeni 15 inç MacBook Air'in seri üretimine Şubat ayında başladı. Ayrıca Mart ayında üretimi...

Polestar 4, uzun zamandır beklenen bir elektrikli crossover, ancak şirket araç bilgilerini uzun süredir gizli tutmayı başarıyor. Bu yüzden hakkında çok az şey biliniyor. Ancak sonunda onu bu yıl 18 Nisan‘da yapılması planlanan Şanghay otomobil fuarında görebileceğiz ve basın açıklaması bize ne bekleyeceğimiz konusunda bazı ipuçları veriyor.

Polestar’ın sevdiği şekliyle SUV coupe, her iki dünyanın da en iyi özelliklerini bir araya getiriyor – bir coupe’nin aerodinamiği ve bir SUV’un ferahlığı. Şirket ayrıca Polestar 4’ü şirket portföyündeki en hızlı otomobil haline getiren en güçlü aktarma organlarını devreye soktu.

Buna ek olarak, Polestar 4, geçmişte bazı Polestar prototiplerinde sergilenen tasarım ipuçlarını ve teknolojiyi ödünç alıyor, bu nedenle Polestar 4 çok önemli olacak. Son olarak şirket, Polestar 4’ün sadece mevcut SUV’sinin değiştirilmiş bir versiyonu olmadığını, yeni kompakt SUV’u sıfırdan inşa ettiğini garanti ediyor.

-- Reklam --

BMW, Mini Elektrikli Bisikletlerini Satışa Sunmaya Hazırlanıyor!

Alman otomobil üreticisi BMW, Mini Elektrikli Bisikletleri teslim etmek için Fransız e-bisiklet firması Angell Mobility ile ortaklık kuruyor. BMW...
Önceki İçerik
15 İnç MacBook Air Hızla Yaklaşıyor!
Sonraki İçerik
Google TV, Yeni Canlı TV Deneyiminde 800’den Fazla Ücretsiz Kanalı Açıkladı
Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Copyright @ Cepkolik.com 2021