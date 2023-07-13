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Polestar En Yeni Arabalarını Festivalde Sergiledi

Polestar, en yeni araçlarını Hız Festivali'nde tanıttı. 3 aracın yer aldığı festivalde araç çıkış tarihleri de belli oldu.

Cemre Yılmaz

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polester en yeni arabalarini tanitti

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Polestar, Goodwood Hız Festivali’ni çok seviyor ve söz verdiği gibi en yeni arabalarından birkaçını oradaki hayranlarıyla buluşturdu.

Polestar’ın sergisine göz atacak olursak, 517 hp Polestar 3, en yeni 884 hp Polestar 5 prototipi ve 476 hp Polestar 2 BST sürüm 230 bulunuyor.

Polestar 3, ünlü Goodwood tepesine ilk çıkışını yapacak. Aslında, üç arabadan her biri festival boyunca günde iki kez çalışacak.

polestar en yeni arabalarini tanitti
polestar en yeni arabalarini tanitti

Polestar, 3’ün şu anda çevrimiçi olarak sipariş edilebileceğini ve yakında tüm pazarlarda Polestar Spaces’ta görüneceğini paylaştı. Teslimatların 2024’ün 2. çeyreğinde yapılması planlanıyor.

Polestar Precept’in evrimi olan Polestar 5, şık bir dört kapılı GT’dir. Polestar, 5’in 2024’te resmi lansmanının planlandığını, elektrikli roadster konseptinin bir evrimi olan Polestar 6’nın ise 2026’da geleceğini söylüyor.

polestar en yeni arabalarini tanitti
polester en yeni arabalarini tanitti

Son olarak Polestar, arkadan çekişli Polestar 2 BST Edition 230‘u Goodwood’a getirdi. Polestar başlangıçta 270 sürümünü getireceğini söyledi ancak şimdi bunun 230 olduğunu onayladı. 230, dış tasarıma daha fazla önem vererek 270 şasisini paylaşıyor. Polestar 2 BST edition 230 bugün çevrimiçi olarak da satın alınabilir durumda.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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