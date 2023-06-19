Polestar ve Meizu Araç Bilgi-Eğlence Sistemi Yapacak!

Polestar ve Meizu, Polestar’ın Çin’deki pazar konumunu güçlendirmeyi amaçlayan yeni bir ortak girişimi duyurdu; araç içi bilgi-eğlence sistemi. Ortak girişim şirketi için hala bir isim yok, ancak Polestar hissenin %49’una sahip olurken, Meizu diğer %51’e sahip olacak ve ayrıca Polestar ve Meizu’nun ilk sermayesinin ötesinde gelecekteki finansmanı sağlamaktan sorumlu olacak.

Polestar’ın yerel tüketici için özel olarak hazırlanmış bir yazılım sunması gerektiğinden, ortaklık Meizu’nun otomobiller için Flyme Auto yazılımı etrafında yoğunlaşacak. İki şirket, yazılımı iyileştirmek ve mobil cihazlarla derin entegrasyon sunmak için yakın işbirliği içinde çalışacak. Uygulamalardan, eğlenceden, akış hizmetlerinden ve bilgi-eğlenceden bahsediyoruz.

Polestar, Meizu ile Flyme Auto ve ayrıca artırılmış gerçeklik, mobil cihazlar ve ekosistemle ilgili diğer ürünler üzerinde çalışmak üzere Çin’deki yeni ortak girişime yaklaşık 130 çalışanını gönderecek.

Polestar, Google ile ortaklığına hala güvendiğini ve Çin dışında satılan araçları için Android Auto kullanmaya devam edeceğini hemen belirtti.