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Steam günlük ücretsiz oyun kampanyalarına devam ediyor. Amazon Prime ücretsiz oyun kampanyasına karşı kayıtsız kalamayan Steam rekabette ben de varım diyor ve her gün kullanıcılarına farklı oyunları bedavaya sunuyor. 16 Temmuz Steam ücretsiz oyunu da açıklandı. Popüler gizlilik ve aksiyon oyunu Steam’de ücretsiz oldu, işte ayrıntılar…

Popüler Gizlilik ve Aksiyon Oyunu Steam’de Ücretsiz Oldu – 16 Temmuz

Steam, 16 Temmuz’dan 17 Temmuz saat 20:00’a kadar ücretsiz olarak sunacağı oyunu açıkladı. Bu kapsamda normal fiyatı 10,5 dolar yani yaklaşık 345 TL kadar olan Intravenous, Steam’de ücretsiz oldu. Aksiyon ve gizlilik öğelerinin öne çıktığı Intravenous’u denemek isteyenlerin yarın (17 Temmuz) saat 20:00’a kadar Steam kütüphanelerine eklemeleri gerekmekte.

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Intravenous, gizlilik ve aksiyon oyunu alanında rüştünü ispatlamış, yılların popüler oyun serisi Splinter Cell’e öykünmekte. Yani Splinter Cell’i seviyorsanız büyük ihtimalle Intravenous’u da seversiniz. Oyunun geliştiricisi Intravenous’un hem gizlilik odaklı hem de aksiyon odaklı yani gizliliği daha arka planda bırakarak harala gürele oynanabileceğini aktardı.

2021 yılında oyun severlerle buluşan Intravenous’un ikinci oyunu önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek. Yeni oyunun gelişini kutlamak için bugün ve yarın Intravenous ücretsiz olarak sunuluyor. Peki Intravenous Steam’de nasıl ücretsiz indirilir, bakalım…

Steam’de Intravenous Ücretsiz Nasıl İndirilir?

Intravenous oyununu Steam’de ücretsiz olarak indirmek için öncelikle Steam resmi web sitesine gidilir ve kullanıcı hesabına girilir. Ardından Intravenous Steam sayfasına gidilerek “hesaba ekle” butonu tıklanır ve Intravenous oyuncunun kütüphanesine eklenmiş olur. Bundan sonra ise kullanıcı Steam hesabını kapatmadığı sürece istediği zaman oyunu ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilir.

Intravenous PC Sistem Gereksinimleri Nelerdir?

Steam’in sunduğu bu oyun için hangi özelliklere sahip bir bilgisayar kullanılabilir, özellikleri ne olmalı soruları da oyun severler tarafından merak edilmekte. Bu kapsamda Intravenous PC sistem gereksinimleri minimum ve önerilen olacak şekilde aşağıdaki gibidir:

Intravenous minimum sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üstü

İşlemci: Athlon II X2 270 veya üstü

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: 256 MB VRAM, Intel HD 5500 veya üstü

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 654 MB kullanılabilir alan

Intravenous önerilen sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üstü

İşlemci: Ryzen 3 1200 ve üstü

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: 512 MB VRAM, RX 460/GTX 1050 veya üstü

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 654 MB kullanılabilir alan

Intravenous Oyunu Hakkında

Explosive Squat Games tarafından geliştirilmiş olan Intravenous oyunu HypeTrain Digital tarafından 26 temmuz 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür. Adrenalin severlerin oldukça beğeneceği bu yapım gizlilik ve aksiyon oyunu kategorisinde yer almaktadır. Intravenous için oyuncu beğeni oranı yaklaşık yüzde 90 seviyelerindedir. Tek oyunculu bir moda sahip olan Intravenous’un kısa zaman içerisinde 2. oyunu piyasaya sürülecektir.