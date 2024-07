Uyarlama yapımlar son dönemde oldukça ilgi çekiyor. Watch Dogs da oyundan filme uyarlanması planlanan yapımlardan biri. Yaklaşık 10 yıl kadar önce film versiyonun geleceği duyurulan popüler oyun Watch Dogs filmi çekimleri sonunda başladı. Aiden Pierce’in hikayesini oyunun yanında şimdi bir de sinemada göreceğiz. İşte ayrıntılar…

Popüler Oyun Watch Dogs Filmi Çekimleri Sonunda Başladı

Watch Dogs Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir hayatta kalma aksiyon oyunu olarak, oyun endüstrisinin en beğenilen yapımlarından biri. İlk oyunu 2014 yılında piyasaya sürülen seri 3 ana oyundan oluşmaktadır. Dünya çapında en büyük video oyun geliştiricisi ve yayıncısı şirketlerden biri olan Ubisoft’un bu sevilen oyunu beyaz perdeye taşınıyor.

Ubisoft sosyal medya platformu X’ten yaptığı bir paylaşımla Watch Dogs çekimlerinin başladığını duyurdu. Bir klaketin bulunduğu, Ubisoft’un Watch Dogs filmini duyurduğu paylaşım aşağıdaki gibidir:

Watch Dogs filmi ilk olarak 2016’da gerçekleştirilen Sony GamesCom organizasyonu kapsamında duyurulmuştu. Watch Dogs severleri heyecanlandıran bu duyurunun ardından 8 yıllık sessiz bir süre geçti ancak nihayetinde çekimler başladı. Watch Dogs oyununun ana kahramanı olan Aiden Pearce’ın hikayesinin konu edileceği film için Ubisoft, New Regency ile el sıkıştı.

Watch Dogs filminin beyaz perdede yayınlanması heyecanla bekleniyor ve filmin nasıl bir etki bırakacağı da merak konusu. Bu tarz uyarlama yapımlar bazen çok iyi sonuçlarla tamamlansa da bazen de beklenen etki oluşmayabiliyor. Bu etki olmadığında ise uyarlama yapım ana yapıma fayda sağlamak yerine zarar verebiliyor.

Örneğin geçtiğimiz günlerde Red Dead Redemption ve GTA’nın film uyarlamalarının yapılıp yapılmayacağı konusu gündeme gelmişti. Ancak burada yapımcılar büyük marka değerlerini riske etmek istemediklerini ve uyarlama filmlerin şimdilik gelmeyeceğini aktarmıştı. Watch Dogs film uyarlaması için büyük bir heyecan ve istek var; bakalım sonucu nasıl olacak.

Watch Dogs Oyunu Film Oluyor

Watch Dogs film uyarlaması aslında oyuna fayda sağlayabilir çünkü serinin son oyunundan Ubisoft beklenen etkiyi alamadı. Watch Dogs: Legion tabiri caizse bir hayal kırıklığı oldu ve oyun tartışmalara konu oldu. Oyunun fragmanları, oyuncuları oldukça yükseltti ancak oyun yayınlandıkta sonra beklenen performansı sağlayamadı.

Bu film oyunun canlanmasını sağlayarak, bu talihsiz durumu bertaraf edebilir. Her ne kadar son oyunda beklenen ilgi yakalanamamış olsa da Watch Dogs serisine ve filmine ilgi büyük diyebiliriz.

Watch Dogs Filminde Kimler Oynayacak?

Heyecanla beklenen Watch Dogs filminin başrollerini Tom Blyth ve Sophie Wilde canlandıracak. Tom Blyth, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes filmi ile adını duyurmuştu ve yakın zamanda da yeni bir işte görülmedi.

Diğer başrol Sophie Wilde ise Talk to Me korku filmi ile kendini tanıtmıştı. Bu iki oyuncunun da Watch Dogs’da yüksek performans sergileyeceği ve filme artı puan kazandıracağı düşünülmekte. Watch Dogs filminin yönetmen koltuğunda ise Mathieu Turi oturmakta.