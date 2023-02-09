Porsche, K1 İsimli Elektrikli Araç Üzerinde Çalışıyor

Porsche, Cayenne ve Macan’ın başarısından yararlanarak gelecekteki otomobillerinden biriyle ilgili bazı ayrıntıları paylaştı. Lüks, performans ve kullanışlılığı getirmeyi hedefleyen yeni crossover Porsche K1, yedi koltuk ve uzun bir yol kat edebilecek yüksek performanslı bir batarya sunacak.

K1 kod adlı otomobilin 2027’de gelmesi bekleniyor ve Mercedes EQS SUV ve BMW iX gibi otomobillere rakip olacak. Beş metreden daha uzun olacak ve iç kısım kısmen sedan, kısmen crossover olacak. Gelişmiş dört tekerlekten çekiş, en yeni senkron elektrik motoru, yüksek performanslı batarya ve hızlı şarj desteği gibi bazı üst düzey özellikler de bekleniyor.

Bazı kaynaklar, hızlı şarj taleplerini, elektrik motorları için yağ soğutmasını, 100kWh’nin üzerinde batarya kapasitesini ve en az 700 km’lik WLTP aralığını desteklemek için 920V’luk bir elektrik sistemi olacağını belirtiyor. Alman genel merkezindeki içerdekiler, K1’in fiyatının 180.000 doların çok üzerine çıkacağına inanıyor.

Ne yazık ki, Porsche tasarım hakkında herhangi bir şey söylemedi ve K1’i görmemiz için biraz beklememiz gerektiğine inanıyoruz. Ne de olsa, hala resmi bir adı yok.