Porsche’nin yeni sonradan takılabilen yerleşik AC şarj cihazı, tüm Taycan modelleri için şarj sürelerini yarıya indiriyor

Bir Porsche Taycan‘a sahipseniz ve AC şarj kullanmayı seviyorsanız, şirketin size harika bir haberi var. Tüm Taycan modellerine sonradan takılabilen yeni bir 19,2 kW AC yerleşik şarj cihazını (OBC olarak adlandırılıyor) kullanıma sunuyor.

Şimdiye kadar duyurulduğu tek pazar olan ABD’de, 1.850 $ ve eski şarj cihazını yenisiyle değiştirmek için alacağı tahmini 12 saatlik çalışmayla ilişkili işçilik maliyetlerine mal oluyor. (Bu rakam değişebiliyor). Ön bagaj alanının arkasında bulunuyor ve oraya ulaşması çok kolay olmayabilir gibi görünüyor – değiştirilmesi gereken ilgili kabloların da olduğunu düşünürsek oldukça zor bir işçilik gibi görünüyor.

Neden değiştirmeniz gerektiğini merak ediyorsanız, cevap, yeni parçanın şarj sürelerini temelde yarıya indirmesidir. Performans Bataryası ile donatılmış Taycan’lar için, yeni OBC’yi kullanmak, önceki şarj cihazıyla 9,5 saate kıyasla %0’dan %100’e 4,8 saatte ulaşacağınız anlamına gelir.

Performance Battery Plus’a sahip Taycan’lar, önceki 10,5 saate kıyasla 5,3 saatte tamamen şarj oluyor. Doğal olarak, bu hızlardan tam olarak yararlanmak istiyorsanız, şans eseri yeni OBC ile birlikte piyasaya sürülen 19,2 kW Duvar Şarj Cihazı Bağlantısına ihtiyacınız var.

Bu, 1.586 dolara sizin olabilir ve en iyi performansı istiyorsanız, profesyonel bir elektrikçi tarafından doğrudan 100 amperlik bir devreye kabloyla bağlamanız gerekir. Bununla birlikte, “düşük kapasiteli devrelerle doğrudan bağlantı için ayarlanabilir”. Wall Charger Connect, 5″ dokunmatik ekrana ve yazılım güncellemeleri için Wi-Fi’ye sahiptir.