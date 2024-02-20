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FurutLab tarafından geliştirilen PowerWash Simulator, daha önce pek çok ek paket alarak yeni DLC’ler ile genişlemişti. Daha evvel pek çok oyunla iş birliği yaparak Sunger Bob, Back To The Future, Tomb Raider gibi sevilen oyunlarla birlikte içerik sunan PowerWash Simulator yeni DLC’si Warhammer 40,000 Special Pack geliyor. Oyunun bu genişleme paketinde de oyuncu istediği aletleri kullanarak temizlik yapmaya devam edebilecek. İşte detaylar…

PowerWash Simulator Yeni DLC’si Warhammer 40,000 Geliyor

14 Temmuz 2022 yılında piyasaya sürülen PowerWash Simulator, FuturLab tarafından geliştirilmiş ve Square Enix Collective tarafından yayınlanmıştır. Temizlik temalı, çok oyunculu bir yapım olan PowerWash Simulator duyurulan yeni ek paketi ile genişliyor. Warhammer 40,000 Special Pack genişleme paketi ile PowerWash Simulator’de Warhammer temalı içerikler yer alacak. Warhammer’da yer alan binalar, yapılar, ortamlar PowerWash oyuncularına sunulacak.

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Bilindiği üzere daha önce PowerWash Simulator; Sunger Bob, Bac To The Future gibi oyunlarla da iş birliği gerçekleştirmiş ve PowerWash Simulator’de bu oyunların içeriğinden bazı kesitler yer almıştı. Warhammer 40,000 Special Pack ek paketi ile de Warhammer oyunundan bazı detaylar PowerWash’de yer alacak. Bahse konu paket kapsamında oyuncu temizlik araçlarını dilediğince kullanarak, temizlik yapabilecek.

Warhammer severlerin keyifle oynayabileceği bu yeni PowerWash Simulator, her iki oyunu sevenler için oldukça eğlenceli bir oyun deneyimi olacak. Yeni Warhammer 40,000 ek paketi ile oyuncular aşağıdaki alanları diledikleri dibi temizleyebilecekler. Bu yerler Warhammer oyuncularına tanıdık gelecektir.

İşte bahse konu temizlenecek alanlar:

Ultramarines Land Raider

Kara Melekler Deathwing Redemptor Dreadnought

Astra Militarum Rogal Dorn Tankı

Hane Şahin Kefeni İmparatorluk Şövalyesi

Kan Melekleri Thunderhawk

PowerWash Simulator Warhammer 40,000 Special Pack Fragmanı

PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC platformlarında mevcut olan PowerWash Simulator’ın PC sürümü Steam ve Microsoft Mağazası’ndan satın alınabilmekte. Platformlarda da görüleceği üzere oyunun pek çok DLC paketi bulunmakta ve bu paketleri satın alarak oyun keyfinizi artırabilirsiniz.

Resmi olarak yayınlanan PowerWash Simulator oyununun yeni DLC’si Warhammer 40,000 Special Pack fragmanı aşağıdan izlenilebilir:

PowerWash Simulator oyununun ana teması adından da anlaşılacağı üzere temizlik. Yıkama ve temizlik işleri kapsamında görevler alarak ortamı temizleyen oyuncu çeşitli temizlik araçlarını kullanabilmekte. Örneğin yüksek basınçlı su aleti ile çamurları temizleyebilir, deterjanlarla her tarafı köpürtebilir. İçinde bulunduğu ortamı deterjanlarla çeşitli aletlerle temizlemek tamamen oyuncunun görevi.

PowerWash Simulator Fiyatı Ne Kadar?

PowerWash Simulator güncel fiyatı Steam’de 20 dolar seviyesinde. Epic Games’te ise bu oyun bulunmuyor. PowerWash Simulator ek paketlerinin bazıları ücretsiz olarak sunulurken bazıları ise ücretli olarak satılmakta. Bu kapsamda PowerWash Simulator Warhammer 40,000 Special Pack ek paketi ise 27 Şubat tarihinden itibaren yaklaşık 8 dolar gibi bir fiyatla Steam’de erişilebilir olacaktır.