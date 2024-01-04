Ana Sayfa » Oyun Prince of Persia Oynanış Videosu Yayınlandı! Oyun Prince of Persia Oynanış Videosu Yayınlandı! Mustafa 9 Görüntüleme 0

Yeni yıla girmemiz ile birlikte oyun piyasası oldukça hareketli geçmeye başlayacak gibi, ünlü oyun geliştirici şirketlerinden biri olan Ubisoft yeni çıkaracağı Prince of Persia için harekete geçti. Bugünkü yazımızda sizlere Prince of Persia oynanış videosuna göz atacağız.

Oyunun kısaca konusundan bahsedecek olursak; Belirli mekanlara ulaşma sırasında oyun içinde ki canavarlar ile dövüşerek ve çeşitli tuzakları atlatarak hedefimize ulaşmaya çalışacağız. Oyunun yeni hali ile oldukça keyifli bir izlenim veren yeni oyun oyuncuların oldukça ilgisini çekmiş durumda.

Oyun içi grafiklere ve oynanış mekaniklerine bakınca çokta bir sistem gereksinimine sahip olmanız gerekmeyecek. Oyun içinde yönettiğimiz karakter ise korumalarından biri olan usta bir savaşçının yer aldığını görüyoruz.

Son olarak Prince of Persia’nın çıkış tarihi hakkında açıklama yapan yapımcı şirket yeni oyunun 18 Ocak’ta piyasaya sürülmesini ön görmekte fiyatı hakkında ise henüz bir açıklamada bulunmadı.