Prince of Persia: Sands of Time Remake 2022’ye Ertelendi!

Bilindiği üzere Ubisoft aylar önce yeni bir Prince of Persia oyunu üzerinde çalıştığını ve bunun Prince of Persia: Sands of Time Remake olacağını duyurmuştu. Şirketin bu duyurusunun ardından aylar geçti ve yeni oyunun E3 2021 etkinliğinde ortaya çıkması beklenirken yapılan yeni bir açıklamayla birlikte oyunun çıkışının ertelendiği belli oldu.

Tabi bu oyunun ilk defa ertelendiği anlamına gelmiyor birkaç ay önce oyununun tanıtımı yine ertelenmişti. Bu sefer ise hem tanıtım hem de çıkış tarihi 2022’ye aksadı. Prince of Persia, resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada yeni oyunun bu yıl E3 2021 etkinliğinde olmayacağını dile getirdi. Ayrıca oyunun gelecek yıl piyasaya sürüleceğini ve bu konuda yoğun çalıştıklarını bildirdi.

Prince of Persia: Sands of Time Remake, bir yeniden yapım yani Remake olarak karşımıza çıkacak. Ubisoft bu yeniden yapımı ilk önce bu yılın başında çıkacağını söyledi ama daha sonra Mart ayına ertelendi. Bugün ise bu zamanın 2022‘ye uzatıldığını açıkladı. Yapılan ilk erteleme dünyayı saran Covid-19 virüsü ve pandemiden dolayı oldu.

İkinci erteleme ise oyun ekibinin ortaya en iyi ürünü koymak için sıkı çalıştı ve bunun için biraz daha zamana ihtiyaç duydukları için olduğu söylendi. Şirket bu ertelemelerden dolayı kendi oyuncu kitlesinin yanı sıra dışarıdan gelen oyuncu topluluğundan oldukça fazla olumsuz tepkiler alıyor. Ubisoft‘un E3 2021 etkinliğinde yeni Far Cry 6‘yı göstermesi bekleniyor.