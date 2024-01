Ana Sayfa » Oyun Prince of Persia The Lost Crown İnceleme Puanları ve Yorumları Belli Oldu Oyun Prince of Persia The Lost Crown İnceleme Puanları ve Yorumları Belli Oldu Emine Emre 15 Görüntüleme

Ubisoft tarafından geliştirilen ve bu hafta çıkış yapacak olan Prince of Persia The Lost Crown inceleme puanları ve yorumları belli oldu.

Oyuncuların uzun zamandır beklediği ve 15 Ocak itibariyle çıkış yapacak olan Prince of Persia The Lost Crown inceleme puanları ve yorumları ön inceleme yapan oyun medyasınca kamuoyu ile paylaşılmaya başlandı. “Platform oyunu, aksiyon macera oyunu, dövüş oyunu ve nişancı oyunu” türlerindeki yapım için gelen yorumlara ve puanlara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

Prince of Persia The Lost Crown İnceleme Puanları

Oyunun gelecek hafta itibariyle; Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için çıkış yapacak. Prince of Persia The Lost Crown inceleme puanları şu şekilde oldu:

Metacritic – 87

OpenCritic – 88

Game Informer – 9.5

PSX Brazil – 9.5

Well Played – 9.5

Easy Allies – 9

PSU – 9

Wccftech – 9

Noisy Pixel – 9

Press Start – 9

GamingNexus – 8.5

IGN – 8

GamingTrend – 8

TechRaptor – 8

VGC – 4/5

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Prince of Persia The Lost Crown Nasıl, İşte Yorumlar

Prince of Persia The Lost Crown için oyun sektöründen yapılan ilk incelemeler şu şekilde oldu:

“Dövüş sistemi, görsel-işitsel kısım, boss dövüşleri, kontroller, performans, düşmanlar… Prince of Persia: The Lost Crown hakkında söylenecek her şey mükemmel. Bu, bugüne kadarki en iyi Prince of Persia oyunudur ve türe harika bir katkıdır. Metroidvanias’ın mı yoksa Pers Prensi’nin mi hayranısınız? Bu oyunu oynamalısınız.” PlaySense 95/100

“Lost Crown harika bir oyun olmuş. Prince of Persia’nın en eski yan kaydırmalı bölümlerinin en güçlü yönlerini yakalamakla kalmıyor, aynı zamanda Metroidvania tasarım yapısıyla seriyi muhteşem bir şekilde yeniden canlandırıyor. Seviye tasarımından dövüşe, platform tasarımından görsel stiline, keşiften film müziğine kadar Prince of Persia: The Lost Crown, pek çok açıdan etkileyici bir başarı ve Ubisoft’un son yıllardaki en iyi oyunlarından biri.” GamingBolt 90/100

“2 boyutlu perspektife geri dönüş, Prince of Persia: The Lost Crown’un kontrollerini ve dövüşlerini mükemmelleştirmesine ve serinin en parlak döneminde harika olan her şeyi yakalamasına olanak tanıyor.” 8/10 IGN

“Prince of Persia: The Lost Crown, güzel dünyası ve hikayesiyle sizi içine çeken, metroidvania türünü birçok harika değişiklikle geliştiren harika bir aksiyon platform oyunudur. Bu oyunu oynamalısınız.” GameGrin 100/100

“Prince of Persia: The Lost Crown, seriyi on yılı aşkın bir aradan sonra daha iyi bir şekilde geri getiremezdi. İlgi çekici bir hikaye, iyi hazırlanmış Metroidvania mekaniği ve savaş sistemindeki karakter-aksiyon oyunlarının özellikleriyle Sargon’un macerası, küçük sorunlarına rağmen hayranlar tarafından uzun süre sevilerek oynanacak.” Wcctech 90/100