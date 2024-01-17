Prison Architect 2 Ön Siparişe Açıldı, Yayınlanma Tarihi Belli Oldu!

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Double Eleven ile Paradox Interactive tarafından geliştirilen Prison Architect 2 ön siparişe açıldı ve yayınlanma tarihi belli oldu. İşte detaylar...

İlk oyunu ile büyük beğeni yakalayan hapishane yönetimi oyunu Prison Architect’in devam oyunu Prison Architect 2 ön siparişe açıldı ve oyunun yayınlanma tarihi belli oldu. Prison Architect 2’de ilk oyundan farklı olarak üç boyutlu öğeler yer alıyor ancak bu yenilik oyuncuların pek de hoşuna gitmemiş duruyor.

Prison Architect 2 Yayınlanma Tarihi Ne Zaman?

Prison Architect 2 resmi X hesabından Steam’de ön sipariş verilebileceği duyuruldu. Bununla birlikte paylaşımda, oyunun 2 boyutludan 3 boyutlu yapıya geçildiği de deklare edildi. Prison Architect 2’nin sosyal medya paylaşımı “Hoş geldiniz Mimarlar! Prison Architect 2’de 3D’ye geçiş yaparken kendi kişiselleştirilmiş hapishanenizi tasarlama ve geliştirme zamanı! Onu kontrol altına alabilir misin?” şeklinde. İşte o paylaşım:

📣Welcome Architects!

It's time to design and develop your own personalized penitentiary in Prison Architect 2 as it breaks out into 3D! Can you contain it?



👆Pre-Order on Steam https://t.co/TarOSdrdTX

📖 Learn More https://t.co/MaOV4KDJql

🗨️ Discuss https://t.co/ROYOb2fnm9 pic.twitter.com/c3lrdpZUkM — Prison Architect 2 – Pre-Order Now! (@PrisonArchitect) January 16, 2024

Prison Architect 2, Paradox ile Double Eleven geliştirici ekipleri tarafından tasarlanan bir hapishane yönetimi oyunu. Devam oyunu olarak yayınlanacak bu yapım; PC, PlayStation 5 ve Xbox Series platformlarına gelecek. oyunun 26 Mart 2024 tarihinde piyasaya çıkması bekleniyor. Oyunun bilgisayar için olan sürümü Steam üzerinden oyuncularla buluşacak.

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Oyun hakkında açıklamalarda bulunan Double Eleven ekibinden Gareth Wright, oyunun iyileştirilmiş ve geliştirilmiş bir şekilde oyuncuya sunulacağını belirtti. Devam oyunu Prison Architect 2’nin ilk oyuna göre oyuncuyu daha özgür bırakan, simülasyon ve seçim öğelerinin daha çok yer aldığı bir yapım olduğunu deklare etti. Yeniliklerin yanı sıra sevilen unsurların oyunda hala yer aldığını da belirten Gareth Wright, oyunda pek çok modun bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Prison Architect 2 Özellikleri

Prison Architect 2 oyunu bir devam oyunu ve ilk oyundaki özelliklerin geliştirilmiş halleri oyunda mevcut. Oyuncuların beğendiği özellikler varlığını sürdürürken, yeni özellikler de oyuna eklenmiş durumda. Oyunda çeşitli modlar bulunmakta ve oyuncu, bu modları kullanarak hapishane yönetimi işini yapıyor; hapishanenin güvenliğini sağlıyor ve oyuncu yaratıcılığını kullanarak bir ortam oluşturuyor. Tamamıyla oyuncunun tercihlerine göre bir dünya tasarlanıyor.

Oyuncu Prison Architect 2 kapsamında; hapishane inşa etme, yönetme, oluşturduğu merkezin güvenliğini sağlama gibi eylemler gerçekleştiriyor. Aynı zamanda da bir strateji oyunu olan Prison Architect 2’de oyuncu, hapishanede yer alan mahkumların planlarını fark ederek bu duruma karşı hamleler geliştiriyor.

Prison Architect 2 Oyuncu Yorumları

Prison Architect 2’de yer alan yeniliklere oyuncuların pek de sıcak baktığı söylenemez. Özellikle oyunu 3 boyutlu hale gelmiş olması oyuncuları üzdü denilebilir. Çünkü bu oyuncular, oyunun esas özelliğinin 2D grafikleri olduğunu düşünüyorlar. Bununla birlikte oyunda Türkçe dil desteği bulunmuyor ve oyuncuların en sevmediği noktalardan biri de bu.

Prison Architect 2 Fiyatı Ne Kadar?

Prison Architect 2, yaklaşık 40 dolarlık bir etiket fiyatı ile satışa sunulacaktır.