Bugün sizlere PRN Uzantısı Nedir? ve Nasıl Açılır? göstereceğiz. PRN dosyası HP PCL Printer Output türü olan PRN dosyaları, Microsoft Corporation tarafından Microsoft Excel için geliştirilmiştir. Web sitesi kullanıcı analizleri, PRN dosyalarının genellikle, Windows 10 kullanan makinelerde bulunduğunu ve en popüler olduğu ülkenin Taiwan olduğunu belirtir. Bu kullanıcıların büyük bir çoğunluğu Google Chrome tarayıcısını varsayılan internet tarayıcıları olarak kullanır.

Herhangi bir açık dosyanızda yazdır düğmesine bastığınızda windows .prn uzantılı bir dosya oluşturur. Bu dosyanın içerisinde Printer (yazıcı) tarafından okunacak veri bulunur. Yazdırma işlemi tamamlandıktan sonra ise dosya otomatik olarak silinir. Mac OS X kullanıcıları ise, bilgisayarlarda bu dosyayı yazdırmak için Masaüstü Printer ikonuna sürükleyip bırakmanız yeterlidir.

PRN Dosyası Nasıl Açılır?

Bu tür dosyaları açmak için çeşitli programları Google üzerinden bulabilirsiniz. Örneğin (https://fileinfo.com/extension/prn) adresinden indireceğiniz programı kullanabilirsiniz. Bunun yanında bazı .prn uzantılı dosyaları Excell’e import ederek de açıp, sonrasında yazdırabilirsiniz. Bilgisayarınızda Office programı varsa; .prn uzantılı dosyanızı yazdır deyip, onenote’a gönder seçeneği ile word’e kaydedip sonrasında yazdırma işlemini printer üzerinden yapabilirsiniz.

PRN Uzantısı Açma Programı

PRn dosyalarını açabilmenin bir diğer yolu gerekli uygulama ve programları yüklemektir. Hem mobilde hem de bilgisayarlarda programlar aracılığıyla prn dosyalarını görüntülemek mümkündür. Ancak indirilen uygulama ve programların işletim sistemleriyle uyumlu olup olmadığı, güvenilir yerlerden indirildiği mutlaka kontrol edilmelidir.

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