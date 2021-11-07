profesyonel yayıncı ekipmanları

Günümüzde artık bir çok kişinin evinde bilgisayarı bulunuyor ve oyunlar oynanıyor. Kimileri bunu zevk ve eğlence için yapsa da diğer oyuncular bu platformdan para kazanıyorlar. Bir zamandan sonra oyuncular kendini geliştirdikçe profesyonel yayıncı ekipmanlarına ihtiyaç duymaya başlıyor.

Elbette bir YouTube ve Twitch‘de yayın açmak kolay fakat bu yayıncı olmanın kolay olduğu anlamına gelmiyor. Eğer sizi izleyenlere kaliteli bir yayın yapmak istiyorsanız ses kalitesi, aydınlatma, video çıkış ve yazılım organizasyonu gibi geliştirmeniz gereken düzinelerce faktör vardır.

Sizlere yayın açmak için önerdiğimiz yayıncı ekipmanları;

HyperX QuadCast S

HyperX’in QuadCast S’ gibi, bazı mikrofonlar çevreleriyle uyum sağlayacak şekilde, diğerleri ise dikkat çekecek şekilde tasarlanmıştır . QuadCast S, özelleştirilebilir RGB efektlerine sahip bir ışıklı çekirdeğe sahiptir ve ekrana her zaman bir renk patlaması ekler. Ayrıca dahili bir pop filtresine ve kardioid(çeşitli yönlerden çok fazla ses alırken, yalnızca odaklanmış bir sesi yalnızca bir yönden alır.) dahil olmak üzere dört kutup düzenine sahiptir.

Razer BlackShark V2

Bütçe dostu bir kulaklıkta stil ve performans arıyorsanız Razer tam size göre. BlackShark V2 ayrılabilir mikrofon özelliğine sahip olması ihtiyaçlarını nispeten giderecek uygun fiyatlı oyun kulaklık setidir. Ses yalıtımlı bir kulaklıktır ve çok fazla arka plan gürültüsü olan halka açık akış alanları için iyidir. Razer, konu oyun aksesuarları olduğunda ne yaptığını biliyor ve Black Shark V2, tümü o klasik siyah-yeşil görünümüyle her oyuncu için denenmiş ve gerçek bir cihaz.

Elgato Stream Deck MK.2

Elgato Stream Deck’i, çoğu yayıncının en azından bir tane alana kadar ihtiyaç duyduklarının farkına varmadığı bir ekipman parçasıdır. Bu küçük bebek, Twitch, YouTube, OBS, Spotify ve XSplit gibi uygulamaları başlatmak ve yönetmek için ayarlanabilen 15 LCD tuşlu özelleştirilebilir bir masaüstü denetleyicisidir. Yayıncıların programlar arasında sorunsuz geçiş yapması ve aynı anda birden fazla uygulamayı izlemesi gereken canlı durumlar için özellikle kullanışlıdır.

Logitech C922 Pro Stream

Her yayıncının ihtiyaç duyduğu şeylerden biri kaliteli bir kameradır. Logitech bir dizi güvenilir web kamerası üretir, ancak bugün yayıncılar için iyi bir başlangıç ​​noktası C922 Pro Stream‘dir. 100 $ civarında seyrediyor ve dahili otomatik odaklama ve aydınlatma düzeltmesi ile 1080p‘de 30fps veya 720p‘de 60fps‘de akış yapıyor. C922, işi biraz zahmetle halledecek bir cihazdır.

Raze Ripsaw HD

Gerçekten profesyonel görünen akışlar için bir yakalama kartı şarttır ve Razer’s Ripsaw HD en iyilerinden biridir. Ripsaw HD, oyunu 1080p ve 60 fps‘de kaydeden ve yayınlayan ve oyunun kendisinin 4K ve 60 fps‘ye ulaşmasına izin veren ve çalıştıran cihazıdır.

Lightsmoon Line Lamp

Temel teknoloji parçaları ortadan kalktığında, yayıncınızın sahnesine biraz stil eklemenin zamanı geldi. Aydınlatma, havayı ayarlamak ve yeni izleyicilerin dikkatini çekmenin kolay bir yoludur ve Lightsmoon‘dan Line Lamp, özelleştirilebilir, çok renkli ambiyans için şık ve göze batmayan bir seçenektir. Line Lamp, bir odanın köşesine sığacak, duvarları yansıtacak ve tüm odayı minimum donanımla parlatacak şekilde tasarlanmıştır.

Önerdiğimiz Yayıncı Ekipmanlarının Fiyatı;

HyperX QuadCast S- 160$

Razer BlackShark V2- 100$

Elgato Stream Deck MK.2- 150$

Logitech C922 Pro Stream- 100$

Raze Ripsaw HD- 160$

Lightsmoon Line Lamp- 280$

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