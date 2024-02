Ana Sayfa » Oyun PS Plus 2024 Şubat Ayı Oyunları Artık İndirilebilir Oyun PS Plus 2024 Şubat Ayı Oyunları Artık İndirilebilir Emine Emre 7 Görüntüleme

Sony’nin abonelik servisi PS Plus her ay abonelerine ücretsiz oyunlar sunuyor. PlayStation Plus Essential, Extra ve Deluxe abonelik paketlerine göre kullanıcılar farklı avantajlara sahip olabiliyorlar. Essential aboneleri her ay üç ücretsiz oyuna erişebilirken diğer katmanlarda verilen ücretsiz oyun sayısı değişebiliyor. Şubat ayı için essential üyelerine sunulan oyunlar ise belli oldu. PS Plus 2024 şubat ayı oyunları artık indirilebilir.

PS Plus 2024 Şubat Ayı Oyunları Çıktı

PlayStation Plus abonelerine Şubat ayı için ücretsiz sunulan oyunlar belli oldu ve artık indirilebilir konumda. Bu kapsamda PS Plus üyeleri Rollerdrome, Foamstars ve Steelrising oyunlarını herhangi bir ücret ödemeden indirebilecekler. Oyunların normalde satış fiyatının toplam 2500 TL civarında olduğunu da belirtmekte fayda var.

PS Plus aboneleri söz konusu yapımlara 4 Mart’a kadar ücretsiz bir biçimde ulaşabilecek. Bu üç oyuna tüm PS Plus aboneleri ücretsiz olarak ulaşabilecek. PS Plus Extra ve Deluxe abonelerine özel sunulacak oyunlar ise henüz açıklanmadı. Her ay PS Plus üyelerine sunulan bu oyunlar PS4 ya da PS5 platformları için sunulmakta. Bahse konu yapımların hangi platformlar için geldiğini de şu şekilde belirtebiliriz:

Foamstars – PS4 ve PS5

Rollerdrome – PS4 ve PS5

Steelrising – PS5

PlayStation Plus aboneliği hakkında, burada merak edilen bir soruya cevap verelim. Bazı PS Plus kullanıcıları ya da abone olmayı düşünenler, sunulan ücretsiz oyunlara, belirtilen süre geçtikten sonra da ücretsiz bir şekilde erişim sağlayıp sağlayamayacaklarını merak ediyorlar. Buna şu şekilde cevap verebiliriz; PS Plus aboneliği sürdüğü müddetçe, kütüphanenize indirdiğiniz her oyuna ücretsiz bir şekilde erişebilirsiniz.

Foamstars Hakkında

PlayStation Plus abonelerinin ücretsiz sahip olabileceği Foamstars oyunu piyasaya yeni sürülmüş bir yapımdır. Toylogic tarafından geliştirilen bu oyun Square Enix tarafından PS4 ve PS5 platformları için yayınlanmıştır. Online parti nişancı oyunu olan Foamstars’da köpüklerden arazi inşa edilebilmekte olup, rakipler ise köpük sıkarak püskürtülebilmektedir. Bunların yanı sıra oyuncu yine köpüklerden kaygan bir zemin oluşturarak sörf yapabilmektedir.

Rollerdrome Hakkında

2022 yılında oyuncuyla buluşmuş olan Rollerdrome, Roll7 tarafından geliştirilmiş ve Private Division ile Take-Two Interactive tarafından yayınlanmıştır. Nişancı kay-kay oyunu kategorisinde yer alan bir üçüncü şahıs oyunu Rollerdrome, Rollerdrome adında ölümcül bir sporun oynandığı retro bir dünyada geçmektedir. İngiliz oyunu dalında BAFTA ödülüne de layık olan bu yapım; grafikleri, hızlı oynanış tarzı, özelleştirilebilir varlıkları ile beğenilen bir RPG oyunudur.

Steelrising Hakkında

Spiders tarafından geliştirilmiş ve 2022 yılında Nacon tarafından piyasaya sürülmüş olan Steelrising; PS5, PC ve Xbox X ve S serileri platformlarında yayınlanmıştır. Macera, dövüş ve aksiyon rol yapma kategorilerinde yer alan bu yapım, Fransız Devrimi’nin robotlardan oluşan ordularca bastırıldığı bir dönemde geçmektedir. Oyuncu Steelrising’de bir Aegis olup, kalelerde, sokaklarda, çatılarda savaşarak şehri keşfetmektedir.