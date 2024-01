Ana Sayfa » Oyun PS Plus Ekstra ve Premium’a Eklenecek 2024 Ocak Oyunları Açıklandı Oyun PS Plus Ekstra ve Premium’a Eklenecek 2024 Ocak Oyunları Açıklandı Emine Emre 11 Görüntüleme

PlayStation abonelik servisi olan PS Plus Ekstra ve Premium kısımlarına eklenecek 2024 Ocak oyunları açıklandı. İşte kullanıcılara ücretsiz sunulacak oyunlar...

PlayStation Plus Ekstra ve Premium’a eklenecek 2024 Ocak ayı oyunları belli oldu. Sony Play Station’ın abonelik servisi olan PS Plus her ay abonelerine ücretsiz oyunlar sunuyor. PS Plus ekstra ve premium aboneleri için belirlenen yeni yılın ilk ayına özel ücretsiz oyunlar açıklandı. İşte detaylar…

PS Plus Ekstra ve Premium’a Eklenecek 2024 Ocak Oyunları Belli Oldu

PlayStation Plus aboneliği olarak bildiğimiz klasik abonelik yani Playstation Plus Essential kısmına eklenen ücretsiz oyunlar daha evvel belli olmuştu ve biz bunu sizinle paylaşmıştık. Bu kapsamda A Plague Tale: Requiem, Evil West ve Nobody Saves the World yapımları Playstation Plus Essential abonelerine sunulmuştu. PS Plus aboneliğinin Ekstra ve Premium kısımlarına sunulacak oyunlarsa saatler evvel açıklandı.

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre Ocak ayında PS Plus Ekstra ve Premium abonelerin özel 14 oyun platforma eklenecek. Söz konusu oyunların toplam değeri PS Store’da yaklaşık 7000 TL kadar ve bu oyunlar arasında Vampire: The Masquerade – Swansong ve Resident Evil 2 gibi güçlü ve popüler oyunlar da mevcut. PS Plus Eksra ve Premium abonelerine özel Ocak ayı ücretsiz oyunları şu şekilde:

Tiny Tina’s Wonderlands – Next – Level Edition – PS4, PS5 için (Oyunun güncel fiyatı yaklaşık 1500 TL seviyelerinde)

Resident Evil 2 – PS4, PS5 için

Hardspace: Shipbreaker – PS5 için

LEGO City Undercover – PS4 için

Just Cause 3 – PS4 için

Session: Skate Sim – PS4, PS5 için

Shadow Tactics: Blades of the Shogun – PS4 için

Vampire: The Masquerade – Swansong – PS4, PS5 için

Surviving the Aftermath – PS4 için

PlayStation Plus Premium Classics katmanına eklenecek Ocak 2024 ücretsiz oyunları ise şu şekilde: