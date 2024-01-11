PS Plus Ekstra ve Premium’a Eklenecek 2024 Ocak Oyunları Açıklandı

PlayStation Plus Ekstra ve Premium’a eklenecek 2024 Ocak ayı oyunları belli oldu. Sony Play Station’ın abonelik servisi olan PS Plus her ay abonelerine ücretsiz oyunlar sunuyor. PS Plus ekstra ve premium aboneleri için belirlenen yeni yılın ilk ayına özel ücretsiz oyunlar açıklandı. İşte detaylar…
PS Plus Ekstra ve Premium’a Eklenecek 2024 Ocak Oyunları Belli Oldu
PlayStation Plus aboneliği olarak bildiğimiz klasik abonelik yani Playstation Plus Essential kısmına eklenen ücretsiz oyunlar daha evvel belli olmuştu ve biz bunu sizinle paylaşmıştık. Bu kapsamda A Plague Tale: Requiem, Evil West ve Nobody Saves the World yapımları Playstation Plus Essential abonelerine sunulmuştu. PS Plus aboneliğinin Ekstra ve Premium kısımlarına sunulacak oyunlarsa saatler evvel açıklandı.
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Sony tarafından yapılan açıklamalara göre Ocak ayında PS Plus Ekstra ve Premium abonelerin özel 14 oyun platforma eklenecek. Söz konusu oyunların toplam değeri PS Store’da yaklaşık 7000 TL kadar ve bu oyunlar arasında Vampire: The Masquerade – Swansong ve Resident Evil 2 gibi güçlü ve popüler oyunlar da mevcut. PS Plus Eksra ve Premium abonelerine özel Ocak ayı ücretsiz oyunları şu şekilde:
- Tiny Tina’s Wonderlands – Next – Level Edition – PS4, PS5 için (Oyunun güncel fiyatı yaklaşık 1500 TL seviyelerinde)
- Resident Evil 2 – PS4, PS5 için
- Hardspace: Shipbreaker – PS5 için
- LEGO City Undercover – PS4 için
- Just Cause 3 – PS4 için
- Session: Skate Sim – PS4, PS5 için
- Shadow Tactics: Blades of the Shogun – PS4 için
- Vampire: The Masquerade – Swansong – PS4, PS5 için
- Surviving the Aftermath – PS4 için
PlayStation Plus Premium Classics katmanına eklenecek Ocak 2024 ücretsiz oyunları ise şu şekilde:
- Star Wars: Episode 1 The Phantom Menace – PS4, PS5 için
- Rally Cross – PS4, PS5 için
- Street Fighter: 30th Anniversary Collection – PS4 için
- Legend of Mana – PS4 için
- Secret of Mana – PS4 için