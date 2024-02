Ana Sayfa » Oyun PS Plus Mart Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu Oyun PS Plus Mart Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu Emine Emre 17 Görüntüleme

Sony’nin abonelik servisi olan PlayStation Plus bilindiği üzere her ay abonelerine bazı oyunları ücretsiz olarak sunuyor. PS Plus Mart ayı ücretsiz oyunları ise belli oldu. Oyun kütüphanesini, eklediği yapımlarla genişleten PS Plus; PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı abonelik hizmeti sunuyor. Bahse konu ücretsiz oyun imkanından ise PS Plus Essential aboneleri faydalanabilecek.

PS Plus Mart Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu

PlayStation Plus Mart ayı ücretsiz oyunları resmi olarak henüz duyurulmadı ancak bu bilgi medyaya sızdırıldı. Resmi açıklamanın ise kısa zaman içerisinde yapılması bekleniyor. Ücretsiz oyun imkanı ile abonelerinin oyun kütüphanesini genişleten ve farklı yapımları deneyimlemesini sağlayan PS Plus; PS Plus Essential, Extra ve Deluxe abonelik paketleri ile kullanıcılarına farklı hizmetleri sunmaktadır. Aşağıda açıklayacağımız ücretsiz oyunlardan ise PS Plus Essential aboneleri faydalanabilecektir.

PS Plus Mart ayı ücretsiz oyunları sevilen yapımlardan olan Sifu, Sonic Frontiers ve Forspoken olarak karşımıza çıkmaktadır. PS Plus abonelerine Şubat ayında sunulan oyunlar ise Foamstars, Rollerdrome ve Steelrising idi. Bu oyunların hala ücretsiz bir biçimde indirilebileceğini de belirtmiş olalım. PS Plus Mart 2024 ücretsiz oyunları 5 Mart tarihinden itibaren erişime açılacaktır. Şubat ayı oyunları ise 5 Mart tarihine kadar ücretsiz bir şekilde indirilebilecek.

PS Plus Essential Mart Ayı Ücretsiz Oyunları

PS Plus Essential abonelerine ücretsiz sunulacak oyunları açıklayalım…

Sifu: Sloclap ve H2 Interactive tarafından geliştirilen Sifu 2021 yılında piyasaya sürülmüştür. PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox X ve S Serisi, Xbox One ve Microsoft Windows platformları için çıkan oyunun yayıncıları ise Sloclap, Kepler Interactive ve Microïds oalrak karşımıza çıkmaktadır. Tek oyuncu bir mod ile karşımıza çıkan bu beat ’em up oyunu dövüş oyunu, aksiyon oyunu ve bağımsız video oyunu kategorilerinde yer almaktadır. Sufi video oyunu Steam kullanıcılarının yüzde 94’ü tarafından beğenilmiştir.

Sonic Frontiers: Sonic Team tarafından geliştirilen ve Sega, SEGA of America, Sega Europe Limited tarafından yayınlanan Sonic Frontiers 2022 yılında oyuncuyla buluşmuştur. Bir aksiyon macera oyunu olan bu yapım Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox X ve S Serisi, Xbox One ve Microsoft Windows için piyasaya sürülmüştür. Steam platformu kullanıcılarının oyunu beğenme oranı yüzde 94’tür.

Forspoken: Square Enix ve Luminous Productions tarafından geliştirilen Forspoken, Square Enix tarafından 2023 yılında yayınlanmıştır.PlayStation 5 ve Microsoft Windows platformlarında piyasaya sürülen oyunun Steam’de kullanıcı beğeni oranı yüzde 29 seviyesinde kalmıştır. Tek oyunculu bir modda olan bu yapım aksiyon rol yapma oyunu, dövüş oyunu, aksiyon – macera oyunu, nişancı oyunu, adventure kategorilerinde yer almaktadır.