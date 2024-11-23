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Oyun

PS Store’da Black Friday İndirimleri 2024 Başladı!

Emine Emre Emine Emre
23 Kasım 2024
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PS Store’da Black Friday İndirimleri 2024 Başladı

Kasım ayı hemen her sektörde olduğu gibi oyun dünyasında da büyük kampanyalarla geçiyor. Bu kapsamda Epic Games Store’da ve Steam’de büyük indirimler mevcut. Şimdi ise PS Store’da Black Friday indirimleri 2024 başladı. Her yıl Kasım ayının son Cuma’sında gerçekleştirilen Black Friday kampanyası şimdiden muhteşem indirimlerle sunuldu. İşte fiyatı düşen oyunlar ve indirim oranları…

PS Store’da Black Friday İndirimleri 2024 Başladı!

PlayStation Store’da Black Friday indirimleri erken başladı. Kampanya kapsamında oyun dünyasının en sevilen yapımları büyük indirim oranları uygulanarak satışa sunulmuş durumda. En popüler oyunlardan Marvel’s Spider-Man 2, EA SPORTS FC 25, Cyberpunk 2077 ve Red Dead Redemption 2, indirim alan oyunlardan yalnızca birkaçı.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

PlayStation Store Muhteşem Cuma indirimleri kapsamında yüksek oranlarda fiyat düşüşleri söz konusu; örneğin Red Dead Redemption 2 yaklaşık 2.230 TL’den 759 TL civarına düşüyor. Cyberpunk 2077, yaklaşık 2800 TL’den 1400 TL seviyelerine iniyor. Star Wars Outlaws fiyatı yaklaşık 2800 TL’den 2100 TL bandına; Assassin’s Creed Mirage ise bin 750 TL seviyelerinden 788 TL seviyelerine kadar düşmekte.

Oyun severlerin oldukça ilgisini çekeceğini düşündüğümüz ve indirime giren bazı oyunları aşağıda listeledik. PlayStation Store’daki tüm indirimli oyunlar için mağazanın resmi web adresini ziyaret edebilirsiniz. Muhteşem Cuma indirimleri PS Store’da 3 Aralık’a kadar devam edecek. Eğer satın almayı düşündüğünüz oyun varsa elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

İşte PS Store Black Friday indirim kampanyası kapsamında fiyatı düşen oyunlardan bazıları:

OyunNormal Fiyatıİndirimli Fiyatı
Marvel’s Spider-Man 22.799 TL1.735,38 TL (38%)
Star Wars Outlaws2.799 TL2.099,25 TL (25%)
EA SPORTS FC 252.899 TL1.449,99 TL (50%)
Hogwarts Legacy PS42.799 TL839,70 TL (70%)
Sea of Thieves1.399 TL839,40 TL (40%)
Cyberpunk 20772.799 TL1.399,50 TL (50%)
Red Dead Redemption 22.229 TL758,67 TL (67%)
STAR WARS Jedi: Survivor PS41.800 TL900 TL (50%)
God of War Ragnarök2.499 TL1.049,58 TL (58%)
Assassin’s Creed Mirage1.749 TL787,50 TL (55%)
Grounded1.399 TL839,40 TL (40%)
Palworld1.015 TL761,25 TL (25%)
The Last of Us Part 2 Remastered1.249 TL999,20 (20%)
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