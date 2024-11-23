Ana Sayfa » Oyun PS Store’da Black Friday İndirimleri 2024 Başladı! Oyun PS Store’da Black Friday İndirimleri 2024 Başladı! Emine Emre 3 Görüntüleme

Kasım ayı hemen her sektörde olduğu gibi oyun dünyasında da büyük kampanyalarla geçiyor. Bu kapsamda Epic Games Store’da ve Steam’de büyük indirimler mevcut. Şimdi ise PS Store’da Black Friday indirimleri 2024 başladı. Her yıl Kasım ayının son Cuma’sında gerçekleştirilen Black Friday kampanyası şimdiden muhteşem indirimlerle sunuldu. İşte fiyatı düşen oyunlar ve indirim oranları…

PS Store’da Black Friday İndirimleri 2024 Başladı!

PlayStation Store’da Black Friday indirimleri erken başladı. Kampanya kapsamında oyun dünyasının en sevilen yapımları büyük indirim oranları uygulanarak satışa sunulmuş durumda. En popüler oyunlardan Marvel’s Spider-Man 2, EA SPORTS FC 25, Cyberpunk 2077 ve Red Dead Redemption 2, indirim alan oyunlardan yalnızca birkaçı.

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PlayStation Store Muhteşem Cuma indirimleri kapsamında yüksek oranlarda fiyat düşüşleri söz konusu; örneğin Red Dead Redemption 2 yaklaşık 2.230 TL’den 759 TL civarına düşüyor. Cyberpunk 2077, yaklaşık 2800 TL’den 1400 TL seviyelerine iniyor. Star Wars Outlaws fiyatı yaklaşık 2800 TL’den 2100 TL bandına; Assassin’s Creed Mirage ise bin 750 TL seviyelerinden 788 TL seviyelerine kadar düşmekte.

Oyun severlerin oldukça ilgisini çekeceğini düşündüğümüz ve indirime giren bazı oyunları aşağıda listeledik. PlayStation Store’daki tüm indirimli oyunlar için mağazanın resmi web adresini ziyaret edebilirsiniz. Muhteşem Cuma indirimleri PS Store’da 3 Aralık’a kadar devam edecek. Eğer satın almayı düşündüğünüz oyun varsa elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

İşte PS Store Black Friday indirim kampanyası kapsamında fiyatı düşen oyunlardan bazıları: