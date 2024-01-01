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PlayStation 5 Slim modelinin satışa çıkması, oyun severler tarafından uzun süredir bekleniyordu. Yeni yılla birlikte ülkemizde de satışa sunulan PS5 Slim, 2024 ile birlikte Türkiye’ye geldi. PlayStation 5 Slim modelinin orijinal PS5’e göre birtakım farklılıkları mevcut. Fiyat anlamında ise büyük bir fark görünmüyor. İşte detaylar…

PS5 Slim 2024 ile Birlikte Türkiye’de Satışa Sunuldu

Sony PlayStation 5 Slim modeli orijinal PS5’e göre yüzde 30 daha küçük bir hacme sahip ve böylelikle daha az yer kaplıyor. Hacminin yanı sıra ağırlığı da PS5’e göre yüzde 24 daha hafif. Fiyat anlamında ise aralarında büyük farklar bulunmuyor.

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Play Station 5 Sony’nin 2020 yılında piyasaya sürdüğü, yüksek performansa sahip yeni nesil oyun konsoludur. Çıkışı pandemi dönemine denk gelen PS5 beklenen etkiyi yaratamamış olsa da yüksek hızlı SSD depolama alanı, yeni nesil grafik işlemci ile birlikte üst düzey kullanıcı deneyimi sunmaktadır. Sony, pandeminin yarattığı etkiden dolayı PS5’ten istediği etkiyi alamayınca, PS5 Slim modelinin çıkacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz Kasım ayında ön satışları başlayan PS5 Slim sonunda ülkemizde de satışa sunuldu.

PS5 Slim 2024 Fiyatı Ne Kadar?

PlayStation 5 Slim modelinin 2 farklı modeli bulunuyor. Ülkemizin büyük teknoloji mağazalarından bazılarında PS5 Slim oyun konsolu Bundle Set diskli versiyonu ve yanı sıra FC24 oyunu yaklaşık 30 bin TL civarında bir fiyata satılıyor.

Bununla birlikte PS5 Slim Digital Sürüm Bundle Set de disksiz dijital sürüm ve PS5 Dual Sense ekstra kontrolcü ile birlikte yaklaşık 31 bin TL seviyelerinde satışa sunuluyor. Bunlar mağazada uygulanan bazı fiyatlar; dijital platformlarda ise fiyatlar daha düşük denilebilir. PlayStation 5 Slim dijital satış platformlarında ithalatçı garantili ürünler daha uygun fiyatlarda satışa sunulmuş durumda. 21 bin TL’den 27 bin TL’ye kadar değişen fiyatlar mevcut.

PlayStation 5 Slim aslında orijinal PS5’ten farklı bir teknoloji barındırmıyor, ancak tasarım farklılıkları mevcut. Bununla birlikte PS5 Slim dijital sürümü kapsamında 1TB SSD ve takılabilir Ultra HD Blu – Ray disk sürücü barındıran ekstra bir paket sunulmakta.