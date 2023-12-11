PS5 vs PC: Sony’e Göre PS5 Daha İyi

PlayStation 5 mi yoksa bir oyun bilgisayarı kurmak mı daha avantajlı? Sony yetkililerinden Nishino yaptığı açıklamada PlayStation 5’in bir oyun bilgisayarı kurmanın maliyetine göre daha avantajlı olduğunu aktardı. Peki kullanıcılar PS5 vs PC kıyaslaması hakkında ne düşünüyor? Sony’e göre PS5 daha iyi!

PS5 vs PC Kıyaslaması! Oyuncular PS5’i mi PC’yi mi Tercih Ediyor?

Bir oyun platformu olarak düşünüldüğünde Play Station 5 ile kişisel bir PC karşılaştırması yapıldığında Sony, PS5’i tercih ediyor. Bu konuda Nikkei Asia’ya açıklamalarda bulunan Sony Interactive Entertainment Kıdemli Başkan Yardımcısı Hideaki Nishino, PlayStation 5’e olan güveninden bahsetti. PS5’in yeni nesil oyunlar için basit kurulum ve kullanım kolaylığı sağladığını belirten Nishino, pek çok kullanıcının sırf bu sebeplerden dolayı PS5’i tercih ettiğini vurguladı.

Bir oyun bilgisayarı kurmanın teknik anlamda yorucu olduğunu aktaran Hideaki Nishino, PlayStation 5 kalitesine yakın bir oyun bilgisayarının çok daha maliyetli olduğunu ve PlayStation 5’in daha uygun bir maliyete sahip olduğunu dile getirdi. Bununla birilikte, PS5’in bir eğlence aracı, sabit işlevlere sahip bir cihaz olduğunu söyleyen kıdemli başkan yardımcısı, kişisel bir bilgisayarın ise yalnızca oyun ve eğlence amacıyla değil iş ve eğitim alanında da kullanılabildiğini ve bu bakımdan da farklı avantajlara sahip olduğunu aktardı. Nishino ayrıca kişisel bir bilgisayarın donanım bakımından da yükseltme olanağının bulunduğunu aktardı.

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Nishino verdiği röportajda oyun endüstrisindeki gelişmelere de değindi. Bu kapsamda Hideaki Nishino, oyunların PlayStation 5’in özelliklerinden (SSD ile hızlı yükleme gibi) yararlanmaya başladığını ve sektörün ilerlemesi açısından bunun olumlu bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Sony’den PlayStation CEO’su Jim Ryan’a Anlamlı Hediye

Sony, yakında emekliye ayrılacak olan PS CEO’su Jim Ryan’a, özel tasarım bir PS5 hediye etti. 30 yıldır Sony’de çalışmakta olan Jim Ryan, 2019’dan bu yana da Sony Interactive Entertainment’ın CEO’luğunu yapıyor. 2024 yılında emekliye ayrılacağı duyurulan Ryan’a Sony; özel tasarım, PlayStation 1 görünümlü PlayStation 5 hediye etti.

Sony, Jim Ryan için bir parti düzenledi ve bu özel hediyeyi takdim etti. Partiye katılan bir Sony çalışanının paylaştığı fotoğrafta görüldüğü üzere cihazda; Dualsense kontrolcü, Dualshock 1 tasarımlarının yanı sıra büyük uçlu kablolar bulunuyor. Tüm bu özellikleri ile özel tasarım cihaz bir PS5 iken PS1’e benziyor.