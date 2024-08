Ana Sayfa » Oyun PUBG Geliştiricisinden Dark and Darker Mobile Beta Sürümü Yayınlandı Oyun PUBG Geliştiricisinden Dark and Darker Mobile Beta Sürümü Yayınlandı Emine Emre 5 Görüntüleme

Dark and Darker Mobile heyecanla beklenen oyunlardan biri zira Dark and Darker oyunu en sevilen fantastik yapımlardan biri. Oyunun mobil sürümü de uzun zamandır oyun severler tarafından beklenmekte. Krafton tarafından yayınlanan oyun nihayetinde oyuncuyla buluşuyor. PUBG geliştiricisinden Dark and Darker Mobile beta sürümü yayınlandı. İşte ayrıntılar…

PUBG Geliştiricisinden Dark and Darker Mobile Beta Sürümü Yayınlandı

Dark and Darker çok oyunculu karanlık fantastik video oyunu olarak 2023 yılında oyun severlere sunuldu. Ironmace tarafından geliştirilip yayınlanan oyunun mobil sürümü ise KRAFTON bünyesindeki Bluehole Studio tarafından geliştirildi. 2023 yılında duyurulan oyunun beta sürümü bazı ülkelerde yayınlandı ve nihayet Dark and Darker Mobile’ın tam sürümünün çıkmasına çok az kaldı.

Dark and Darker Mobile beta sürümü Türkiye, ABD, Japonya ve Güney Kore’de yayınlanacak. Beta sürümlerinin yayınlanması 11 Ağustosa kadar tamamlanmış olacak. Heyecanla beklenen Dark and Darker Mobile nasıl bir oyun bakalım…

Dark and Darker Mobile Hakkında

Dark and Darker Mobile extraction RPG oyunu olarak tanımlanabilir. Oyuncu, Dark and Darker Mobile’da yaratıklardan ve diğer oyunculardan gelen saldırılardan korunarak zindanın en ücra köşelerine dalmaya ve alabildiği kadar çok hazineyi almaya çalışmakta. Oyunda yeni zindan keşifleri sırasında oyuncu maceracılar ve canavarlar savaşmakla birlikte yeni hazine keşifleri yapmaya çalışmakta.

Bunların yanı sıra diğer oyuncularla savaşarak onların yolculuklarını bitirme amacında olan oyuncu tüm bunları yaparken yeni ganimetlere ve ekipmanlara sahip olma fırsatına erişmekte. Oyuncu bahse konu yolculuğa çıkmadan evvel Barbarian, Fighter, Ranger, Cleric ve Rogue isimli beş sınıf arasından bir seçim yaparak yolculuğunu başlatmakta.

Dark and Darker Hakkında

Şimdilerde mobil versiyonu ile oyun dünyasını heyecanlandıran Dark and Darker 2023 yılında piyasaya sürüldü. Güney Kore menşeli Ironmace tarafından geliştirilip yayınlanan yapım çok oyunculu karalık fantastik video oyunu olarak tanımlanmakta. 7 Ağustos 2023 tarihinde erken erişime sunulan Dark and Darker GeForce Now ve Microsoft Windows platformlarında oynanabilmekte.