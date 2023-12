PUBG Mobile 2023 Dünya Kupası Finali İstanbul’da Başlıyor

Heyecanla beklenen PUBG Mobile 2023 Dünya Kupası finaline sayılı günler kaldı. 10 ülkeden toplamda 16 takımın yarışacağı finallerde ülkemizden de S2G Esports takımı yer alıyor. S2G Esports geçtiğimiz yıl dünya şampiyonu olmuş ve yaklaşık 10 milyon TL ödül kazanmıştı. İşte İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek olan dünya kupası finalleri hakkında merak edilenler…

PUBG Mobile 2023 Dünya Kupası Finali İstanbul’da Yapılacak

PMGC (PUBG Mobile Dünya Kupası) Büyük Finalleri’nin İstanbul’da gerçekleştirilecek olması PUBG Mobile tutkunlarını heyecanlandırıyor. 2 Kasım 2023’te başlayan müsabakanın finalleri 8 – 9 – 10 Aralık’ta yapılacak. PMGC Büyük Finali’nde, Kuala Lumpur’da ve 2 – 26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen, PUBG Mobile Lig’inde başarılı olan takımlar büyük kupa için yarışacak. Yarışma boyunca toplam dağıtılacak ödül miktarı ise 3 milyon dolar.

8 – 10 Aralık tarihlerinde PUBG Mobile ligini başarıyla tamamlamış 16 takım yarışacak. 10 farklı ülkeden 16 farklı takımın bulunduğu yarışta ülkemizden de S2G Esports bulunuyor. S2G Esports, 1000 puanla lider tamamladığı PMGC ülke puanı sıralaması ile ev sahipliği kontenjanından, finallere doğrudan katılmaya hak kazanmıştır. Titan E-Sports Club da Çin ligini birinci bitirmesi neticesinde PMGC Dünya Finallerine doğrudan katılma hakkı kazanmıştır.

Yarışa, Brezilya’dan Loops ve Alpha7 Esports, Moğolistan’dan Stalwart Esports, 4Merical Vibes ve IHC Esports, Güney Kore’den NS Redforce, Çin’den Six Two Eight ve Weibo Gaming, Endonezya’dan Morph GPX, Persija Evos, Kazakistan’dan Major Pride, Vietnam’dan D’Xavier, Tayland’dan FaZe Clan, Malezya’dan Yoodo Alliance takımları katılacak.

PUBG Mobile Dünya Kupası Ödülleri Neler?

PUBG Mobile Dünya Kupası kapsamında başarılı takımlara toplamda 86 milyon TL’den fazla ödül dağıtılıyor. Bu paranın yaklaşık 44 milyon TL’si PMGC Lig aşamasında dağıtıldı. Kalan kısım ise büyük finallerde dağıtılacak. Bu kapsamda PMGC şampiyonu 400 bin dolar ödül kazanacak. Finallerde 2. olan takım 200 bin dolarlık ödülün sahibi olurken 3. ise 120 bin dolar kazanacak. 16 takımın her biride kazandığı dereceye göre ödül sahibi olacak. Finallere katılım ödülü ise 15 bin dolar.

PMGC 2023 Dünya Kupası Finali Biletleri Nereden Satın Alınır?

İstanbul’da düzenlenecek bu büyük organizasyonda 8 Aralık’ta Ceza; 9 – 10 Aralık’ta ise Hadise ile Ece Seçkin sahneye çıkacak. PUBG Dünya Kupası boyunca etkinlikler sadece bunlarla sınırlı kalmayıp ünlü grafiti sanatçıları da hazırlanacak olan duvarlara grafiti sanatını icra edecekler.

Bu kapsamda sevilen grafiti sanatçılarından Tunç Dindaş (Turbo), Doğukan Oraklı (Dukstill) ve Muhammed Emin Türkmen (MET) PUBG Mobile’a özel grafitileri ile izleyenlere görsel şölen yaşatacaklar. Bu büyük ve görkemli organizasyona katılmak için ise biletler Bubilet, Biletix ve Biletino üzerinden satın alınabilir.