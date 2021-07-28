PUBG Yakında Ücretsiz Oynanabilir – Söylentiler

Yeni bir söylenti, PUBG veya PlayerUnknown’s Battlegrounds‘ın yakın gelecekte ücretsiz oynanabileceğini öne sürdü. Başlık, PC oyun pazarındaki en popüler battle royale oyunlarından birine dair ve görünüşe göre yakında herkes tarafından erişilebilir olacak.

Kaynağımıza göre, ücretsiz oynama kararı büyük ölçüde mevcut oyuncu tabanının alımına bağlı olacak. Başka bir deyişle, PUBG’nin arkasındaki stüdyo, oyuncunun tepkisini, önümüzdeki ay bir tarihte geleceği bildirilen oynaması ücretsiz bir haftada izleyecek. Yani, yeni oyuncuların akını olup olmamasına ve mevcut oyuncuların değişime olumlu tepki vermesine bağlı olarak oyun ücretsiz hale gelebilir.

Kaynağımız özellikle, PUBG’nin 2019’da ücretsiz oynamayı hedeflediğini de ekledi. Her ne kadar stüdyo, 2019’daki ücretsiz oynama testi çalıştırması sırasında istediği oyuncu yanıtını alamadı, bu nedenle bu karar rafa kaldırıldı.

Bu kesin bir rapor olmadığı için, henüz bilgiler onaylanmadı. Siz okurlarımızla güncellemeleri patlaşmaya devam edeceğiz. Sizce PUBG sahiden de ücretsiz olacak mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.