Purble Place Steam’e Geldi, Üstelik İndirimde

Oyuncuların yaşlarına göre çocukluğunda ya da gençliğinde yer edinen yapımlar arasında bulunan Purble Place Steam’e geldi. 13 Kasım 2005 itibariyle Android, Windows Vista ve Windows 7 için yayımlanan oyun dün (20 Ekim Cuma) Steam’deki yerini aldı. Oberon Media tarafından geliştirilen Purple Place Sam Cohle yayıncılığında Steam’deki 21,99 TL’den satışa sunuldu. Bununla birlikte, oyun 1 hafta boyunca yüzde 15 indirim ile 18,69 TL’den satılacak. Purple Place Steam indirimli fiyatı 27 Ekim itibariyle sona erecek.

Purble Place Steam’e Geldi, Nostalji Tutkunları Mutlu

İlk kez 2005 yılının son çeyreğinde piyasaya sürülen tek oyunculu macera bulmaca oyunu Purple Place’in Steam’e gelmesi pek çok gamerı memnun etti. Özellikle nostalji tutkunları için ayrı bir öneme sahip olan oyun kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kişisel sosyal medya hesaplarından oyunun Steam’e gelmesi ile ilgili olarak görüşlerini bildiren oyuncuların bir kaçının düşüncelerine göz atmak gerekirse:

“Ah be eski günler… Eski ve güzel günler… Biz tabi hep atari oynuyoruz, internet cafelere de devamlı gidemiyoruz, zaten gitsek de hep CS oynanıyor. Bir gün okuldan eve dönüyorsun ve bakıyorsun PC kuruluyor. Sevinçten havalardasın. Ekranda bir oyun açılmış. İşte bu oyun, o oyun. Hemen 2 tur pasta yapılıyor ve exit…”

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“Anında aldım. Ancak enflasyonun ne seviyeye geldiğini de anlayın ki; bedava oyun dahi 22 liradan satılıyor artık. İndirimle 18 liraya düşmüş. Yani öncenin “sıfır lirası” artık 22 lira. Matematik uzmanları bunu çözsün.”

“Doğruyu konuşalım… Siz bu oyunu özlemiyorsunuz. Siz bir 2006 sabahına kalkmayı özlüyorsunuz. PC’ye ilk defa vista kurmuştum ve bu oyun vardı; hey gidi günler…”

“Tamam artık 18 liraya hiçbir şey vermiyorlar ama 18 lira da bu oyuna verilir mi bilemedim. Muhtemelen 2-3 kez oynayıp bir daha yüzüne bakmayacağız. Bazı nostaljiler sadece nostalji olarak güzel.”

“Steam de oyunun adı dahi yanlış yazılmış. Purble yazılacağı yerde purple yazılmış. Var bu işte bir iş ama hadi bakalım. Çalıntı oyun mudur nedir…”

Purble Place Hakkında

2005 yılında PC ve Android için piyasaya sürülen oyunun içerisinde 3 adet küçük oyun yer almaktadır. 20 Ekim 2023 Cuma itibariyle Steam’e gelen oyunun içerisindeki 3 küçük yapıma kısaca göz atmak gerekirse…

Cake Master: Pasta yapma oyunu… Malum o dönemlerde son derce meşhurdu bu tip oyunlar. Zorluk derecesi giderek artan oyun ilerleyen bölümlerde son derece zevkli hale geliyor.

Memory Match: Hafıza oyunu. Tahtadaki kartları eşleştirerek hafızanızı test edebilir ve kuvvetlendirebilirsiniz. İlerleyen bölümleri bir hayli zorlayıcı olacaktır.

Fashion Frenzy: Stilistlik ve moda dünyası oyunu. Kıyafet tasarlayarak yüksek puanlar elde edebilir, hoşça zaman geçirebilirsiniz.