Python Nedir? Ne İşe Yarar?

2010’lu yıllardan sonra dünya genelinde daha popüler bir hale gelmeye başlayan Phyton zaman içinde yazılım sektöründeki herkesin yöneldiği bir alan oldu. Java ve diğer kodlama dilleri kadar eski olmasına karşın geç keşfedilen Phyton nedir, Phyton amacı nedirve Phyton ne işe yarar sorularının yanıtlarını almaya hazırsanız başlayalım.

Diğer programa dillerine göre Phyton’ın söz dizilimi çok daha basittir. Ancak bu pek çok projenin üstesinden gelebilecek düzeyde bir programlama dili olmasını engellememektedir. Çok çeşitli uygulamalar geliştirilmesini sağlayan güçlü bir programama dili olan Phyton’ın yazılımcılar tarafından bu kadar sık tercih edilmesinin farklı nedenleri vardır. Bunlar arasında ilk sırada Phyton’ın esnek yapısı gelir. Diğer yandan en güçlü ve en basit kod kütüphanelerine ve frameworklere sahiptir.

Phyton Programlama Dili Nedir?

“Phyton programlama nedir?” yazılım sektörüyle yeni tanışanların ilk sorduğu sorulardan biridir. Genel amaçlı bir programlama dili olan Phyton nesne tabanlı programlamanın yanı sıra belirli bir oranda fonksiyonel programlamayı da desteklemektedir. Phyton, görece kolay bir programlama dili olmasının yanı sıra dinamik yapısı ve geniş standart kütüphanesiyle de popülerlik kazanmış, yaygın bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi başarmıştır.

Dünya genelinde çok sık kullanılan Phyton’dan genellikle uygulama geliştirme amacıyla faydalanılır. Diğer programlama dillerinden farklı olarak Phyton işlemlerin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayarak zaman tasarrufu avantajıyla ön plana çıkar.

Nesne yönelimli bir dil olması da Phyton’ı diğer programlama dillerinin birçoğundan ayırır. Nesnel olarak diğer dillerden farklı, kolay ve hızlı sonuçlar ortaya çıkarması nedeniyle pek çok yazılımcının tercihi Phyton programlama dili kullanmaktan yana olmaktadır.

Biliyor musun? Python adı Monty Python’dan gelir. Guido van Rossum Python’u yaratırken, aynı zamanda BBC’nin Monty Python’s Flying Circus’unun senaryolarını da okuyordu . Python adının uygun şekilde kısa ve biraz gizemli olduğunu düşündü.

Phyton Neden Tercih Edilir?

Phyton programlama dili;

Sadedir ve kolay öğrenilir.

Aynı amaçla kullanılabilecek diğer programlama dillerinden daha hızlıdır.

Ayrı bir derleyiciye gerek duymaz.

Düzenli bir kod dizilimi vardır.

Kullanıcılar Phyton kodlarını kolayca okuyabilirler.

Phyton programlama dilinin geniş bir kullanım alanı vardır.

Hemen hemen tüm işletim sistemlerinde kullanılabilir.

Phyton programlama dilini kullanarak çok büyük yazılımları dahi seri bir şekilde yazmak mümkündür.

Phyton Nerelerde Kullanılır?

İsmini bir gösteriden alan ve 1990’ların başlarında Guido Van Rossum tarafından tasarlanan Phyton programlama dilini kullanarak sistem programlama, web programlama, ağ programlama, veri tabanı yazılımı ve uygulama gibi pek çok alanda yazılım geliştirme imkanınız bulunur.

Phyton İle Oyun Geliştirme

Phyton programlama dilini farklı türde oyunlar geliştirmek için kullanabilirsiniz. Oyun geliştirme için en popüler ve açık kaynak bir Phyton kütüphanesi olan Pygame sayesinde ses oynatma, fare girdisi, grafik çizimi gibi farklı fonksiyonları kullanmak mümkündür. Phyton programlama dili ile macera oyunları, masa tenisi oyunu, adam asmaca, bulmaca oyunları ve üç taş oyunu gibi klasik oyunlar geliştirebilirsiniz.

Phyton İle Web Geliştirme

Phyton programlama dili ile dinamik ve güçlü web siteleri geliştirme imkanını elde edebilirsiniz. Phyton’ın içerdiği Django, Flask ve Pyramid gibi popüler frameworkleri kullanarak içerik yönetimi, HTTP, SMTP, FTP,POP ve XML-RPC gibi ağ protokolleri yönetimi ile backend veri tabanı erişimi için gerekli özelliklere sahip olabilirsiniz.

Phyton ile Veri Analizi

Veri bilimciler Phyton ile verileri çok kolay bir şekilde görselleştirebilirler. Bunun için Seaborn ve Matplotlib gibi güçlü Phyton kütüphanelerinden faydalanabilirler. Veri bilimcilerin Phyton kullanım amacı genellikle analiz ve yapılanmış görsel içerikleri ayrıştırmaktır.

Bunların yanı sıra Phyton robotik uygulamalarda, yapay zeka ve makine öğreniminde yoğun bir şekilde kullanılmakta aynı zamanda Phyton programlama dilinin kullanım alanı giderek genişlemektedir.

Python’u Diğer Dillerle Karşılaştırma

Python’un Java, JavaScript, Perl, Tcl veya Smalltalk gibi diğer yorumlanmış dillerle test edilir. C++, Common Lisp ve Scheme ile karşılaştırmalar da aydınlatıcı olabilir. Bu karşılaştırmalar, dil sorunlarına benzer. Uygulamada, bir programlama dilinin seçimine uygun maliyet, kullanılabilirlik, eğitim ve yatırım proje detayı özel gibi diğer dünya kısıtlamaları tarafından belirlenir.

Python vs Java

Fark Noktası Python Java Program çalışma süresi Python programı Java’dan daha yavaş çalışır Java programı python’dan daha hızlı çalışır Program geliştirme süresi Java’dan daha az zaman alır Aynı programı geliştirmek için daha fazla zaman alır Kodun uzunluğu Python kodu, Java kodundan 3-5 kat daha kısadır Java kodu Python’dan daha uzun Tip Python dinamik olarak yazılmıştır Java dinamik olarak yazılmamış

Python vs JavaScript

Fark Noktası Python JavaScript nesne tabanlı Python, nesne tabanlı bir programlama dilidir JavaScript aynı zamanda nesne tabanlı bir betik dilidir. Tip Python, bir programlama dilinin yanı sıra bir betik dili olarak da kullanılabilir. JavaScript yalnızca komut dosyası dili için kullanılır

Python vs Perl

Fark Noktası Python Perl Temel Python Perl’e çok yakın Perl ayrıca Python programlama diline çok yakındır. Programlama metodolojileri Python, veri yapısı ve nesne yönelimli programlama gibi yaygın programlama metodolojilerini destekler Perl, yerleşik düzenli ifadeler, dosya tarama ve rapor oluşturma özellikleri gibi yaygın uygulama odaklı görevleri destekler

Python vs Tcl

Fark Noktası Python Tcl Yazım dili Python genel amaçlı bir dil programlama dilidir Tcl, uygulama genişletme dili ve bağımsız programlama dilidir. Veri tipi Python, değerleri depolamak için zengin bir Veri Türü kümesine sahiptir Tcl, tüm tür değerlerini bir dizgede saklar, yani TCL veri yapısında zayıftır Program yürütme süresi Python programı daha hızlı çalışır Tcl programı python programından daha yavaş çalışır Modülerlik Python, küçük bir modülde büyük programlar yazmak için modülü destekler Tcl ayrıca büyük bir program yazmak için modül eksikliğine sahiptir.

Python vs Smalltalk

Fark Noktası Python küçük konuşma Yazım dili Python dinamik olarak yazılmış bir dildir Smalltalk dinamik olarak yazılmış programlama değildir Standart kitaplık Python’un kütüphanesi, internet ve e-posta, HTML ve FTP gibi WWW gerçekleriyle başa çıkmak için daha fazla imkana sahiptir. Smalltalk’ın standart koleksiyon veri türleri kitaplığı daha rafine

Python vs C++

Fark Noktası Python C++ Kodun uzunluğu Python kodu, C++ kodundan 5-10 kat daha kısadır C++ kodu Python kodundan 5-10 kat daha uzundur OOPS Python saf OOPS programlama dilidir C++ saf bir OOPS programlama dili değildir