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Quake II Remaster Resmi Fragmanı Yayınlandı!

Quake II Remaster PC, Xbox, Nintendo Switch ve PlayStation platformlarında çıkış yapacak. Oyun tüm platformlarda 9,99 dolar fiyat etiketiyle oyuncular ile buluşacak.

Mustafa

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Quake II Remaster

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Zamanın efsanevi aksiyon FPS oyunlarından biri olan Quake yeni oyunu ile oyuncularının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bugünkü yazımızda sizlere Quake II Remaster fragmanına göz atacağız.

İlk olarak 1997 yılında id Software tarafından geliştirilen ilk oyun üzerinden uzun zaman geçmişti. Efsanevi FPS oyunu Quake II bu sefer Nightdive Studios tarafından geliştirilerek piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

Quake II Remaster, 4K görseller ve geniş ekran desteği ile, çevrimiçi oyun ve ilk oyuna göre grafiklerinde değişikliğe giderek yepyeni bir oyun olarak karşımıza çıkacak.

Son olarak Quake II Remaster PC, Xbox, Nintendo Switch ve PlayStation platformlarında çıkış yapacak. Oyun tüm platformlarda 9,99 dolar fiyat etiketiyle oyuncular ile buluşacak.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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