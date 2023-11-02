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Quantum Error Piyasaya Çıkış Yapıyor!

Quantum Error 03 Kasım 2023 çıkış yapacak ve oyunun çıkış yapacağı platformlar ise şu şekilde; PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, PlayStation 4, PC platformlarında yerini alacak.

Mustafa

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Quantum Error

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Yarın itibari ile piyasaya çıkış yapması beklenen Quantum Error için artık son saatleri saymaktayız. Aksiyon türünde ki oyun oynanış fragmanı ile oyuncuları bir hayli cezbetmişti. Bugünkü yazımızda sizlere Quantum Error hakkında bilgi vereceğiz.

İlk olarak oyunun konusuna göz atacak olursak, Quantum Error Bilim Kurgu teması ile oyunculara korku ve gerilimi aynı anda yaşatacak. Quantum Error’da oyuncular Captain Jacob Thomas adlı bir itfaiyeciyi karakterini yönetiyor olacak ve standart bir kurtarma çağrısı olarak gittiğimiz bir yardımda oyunun hikayesi başlamış olacak.

Oyun içi mekaniklerine ve oynanışa baktığımız zaman oldukça kaliteli bir yapım ile karşılaştığımızı görüyoruz. Özellikle Bilim Kurgu temalı oyunlarda silah ve teçhizatın gelişmişliğine dikkat edilir oyunda da gördüğümüz kadarı ile üst seviye bir teknoloji ile karşılaşacağız.

Son olarak oyunun çıkış tarihi olarak 03 Kasım 2023 olarak belirlendi ve çıkış yapacağı platformlar ise şu şekilde; PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, PlayStation 4, PC platformlarında yerini alacak.

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Mustafa
Mustafa
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