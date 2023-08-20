Ana SayfaOyunQuantum Error Tanıtım Fragmanı Yayınlandı!

Quantum Error Tanıtım Fragmanı Yayınlandı!

Quantum Error, 3 Kasım’da PS5’te ve daha sonraki bir tarihte PC ve Xbox Series X için çıkış yapacak.

Mustafa

-

0
Okuma Süresi: Less than 1 dk.
Quantum Error

Last of Us Dizisi 4 Sezon Olabilir!

Son zamanların en iyi dizi yapımlarından olan Last of Us, ikinci sezon için hazırlıklarını sürdürüyor....

Günümüzün en ünlü oyun platformlarından biri olan PlayStation tarafından yayınlan yeni aksiyon – korku oyunlarından biri olan Quantum Error yakın zamanda piyasaya çıkış yapacak. Bugünkü yazımızda sizlere Quantum Error oynanış fragmanına göz atacağız.

İlk olarak oyunun konusunu sizlere kısaca bahsedelim; Oyunda yönettiğimiz karakterimiz uzakta bulunan araştırma merkezinde olağanüstü bir takım olayların yaşanması sonucu araştırma merkezine arkadaşlarını kurtarmaya gider fakat merkez üssünde tahmin ettiklerinden çok farklı yaratıklarla karşılaşacaklardır.

Oyunun oynanış kısmına ve kalitesine gelecek olursak bizlere göre oynanış mekanikleri açısından günümüzden daha gelişmiş bir teknoloji ile savaşıyor olacağız. Oyun içinde ki bulunan yaratıklar ise bir hayli korkunç olup hem aksiyonu yaşayıp hem de korku dolu anlar bizi bekliyor olacak.

Son olarak Quantum Error, 3 Kasım’da PS5’te ve daha sonraki bir tarihte PC ve Xbox Series X için çıkış yapacak.

-- Reklam --

Call of Duty: Modern Warfare 3 Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

Günümüzün en ünlü FPS aksiyon oyunlarından biri olan Call of Duty çıktığı günden itibaren en çok tercih edilen aksiyon...
Önceki İçerik
Last of Us Dizisi 4 Sezon Olabilir!
Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021