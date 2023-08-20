Quantum Error Tanıtım Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzün en ünlü oyun platformlarından biri olan PlayStation tarafından yayınlan yeni aksiyon – korku oyunlarından biri olan Quantum Error yakın zamanda piyasaya çıkış yapacak. Bugünkü yazımızda sizlere Quantum Error oynanış fragmanına göz atacağız.

İlk olarak oyunun konusunu sizlere kısaca bahsedelim; Oyunda yönettiğimiz karakterimiz uzakta bulunan araştırma merkezinde olağanüstü bir takım olayların yaşanması sonucu araştırma merkezine arkadaşlarını kurtarmaya gider fakat merkez üssünde tahmin ettiklerinden çok farklı yaratıklarla karşılaşacaklardır.

Oyunun oynanış kısmına ve kalitesine gelecek olursak bizlere göre oynanış mekanikleri açısından günümüzden daha gelişmiş bir teknoloji ile savaşıyor olacağız. Oyun içinde ki bulunan yaratıklar ise bir hayli korkunç olup hem aksiyonu yaşayıp hem de korku dolu anlar bizi bekliyor olacak.

Son olarak Quantum Error, 3 Kasım’da PS5’te ve daha sonraki bir tarihte PC ve Xbox Series X için çıkış yapacak.