Ana SayfaFilm ve DiziQuentin Tarantino, Justified: City Primeval'ı Yönetecek

Quentin Tarantino, Justified: City Primeval’ı Yönetecek

Justified: City Primeval, diziden sekiz yıl sonra geçecek. Raylan'ın hala Florida'da yaşadığını ve kızına birlikte ebeveynlik yapacağını biliyoruz. Ancak Raylan'ın hayatındaki bu nispeten huzurlu dönem, Clement “The Oklahoma Wildman” Mansell ile karşılaşmasıyla sona erecek.

Ayşen Sıla

-

0
Justified-

Geçen ay, Timothy Olyphant’ın ABD’li Mareşal Raylan Givens rolünü bir Justified filmiyle taçlandıracağı ortaya çıkmıştı. Justified: City Primeval için herkes nefesini tutmuştu. Fakat Quentin Tarantino’nun en az bir veya iki bölümü yönetmek için görüşmelerde bulunduğu ortaya çıktıktan sonra beklenti zirveye ulaştı.

Tarantino daha önce, Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Kill Bill, The Hateful Eight, Django Unchained, Inglourious Basterds ve Once Upon a Time In Hollywood gibi harika filmleri yönetmişti.

Olyphant ayrıca Once Upon a Time in Hollywood’da; aktör James Stacy’yi oynamak için Tarantino tarafından seçildi. Bu, Tarantino’nun televizyona geri dönmesini sağlayacak başka bir olumlu haber.

quentin-tarantino

Justified, 2010’da FX’te prömiyer yaptı. 2015’te bir sonuca varmadan önce altı sezon boyunca devam etti. Justified: City Primeval, kitabın orijinal kahramanı yerine Raylan ile birlikte; bir başka Leonard 1980 romanına, City Primeval: High Noon in Detroit‘e dayanacak.

Justified: City Primeval, diziden sekiz yıl sonra geçecek. Raylan’ın hala Florida’da yaşadığını ve kızına birlikte ebeveynlik yapacağını biliyoruz. Ancak Raylan’ın hayatındaki bu nispeten huzurlu dönem; Clement “The Oklahoma Wildman” Mansell ile karşılaşmasıyla sona erecek. Clement daha önce birçok kez adaletten kaçmayı başardı; ancak Raylan bir daha kaçmamasını sağlamak için onu Detroit’e kadar takip edecek.

-- Reklam --
Önceki İçerikVivo X Note Yakında Görücüye Çıkacak
Sonraki İçerikXiaomi 12 Ultra’nın Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Youtube kanalımıza abone ol! Mi Band 6 ya da Steelseries Rival 3 senin olsun.

Abole Ol
KaynakSlash Film

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz