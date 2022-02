Quentin Tarantino, Justified: City Primeval’ı Yönetecek

Geçen ay, Timothy Olyphant’ın ABD’li Mareşal Raylan Givens rolünü bir Justified filmiyle taçlandıracağı ortaya çıkmıştı. Justified: City Primeval için herkes nefesini tutmuştu. Fakat Quentin Tarantino’nun en az bir veya iki bölümü yönetmek için görüşmelerde bulunduğu ortaya çıktıktan sonra beklenti zirveye ulaştı.

Tarantino daha önce, Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Kill Bill, The Hateful Eight, Django Unchained, Inglourious Basterds ve Once Upon a Time In Hollywood gibi harika filmleri yönetmişti.

Olyphant ayrıca Once Upon a Time in Hollywood’da; aktör James Stacy’yi oynamak için Tarantino tarafından seçildi. Bu, Tarantino’nun televizyona geri dönmesini sağlayacak başka bir olumlu haber.

Justified, 2010’da FX’te prömiyer yaptı. 2015’te bir sonuca varmadan önce altı sezon boyunca devam etti. Justified: City Primeval, kitabın orijinal kahramanı yerine Raylan ile birlikte; bir başka Leonard 1980 romanına, City Primeval: High Noon in Detroit‘e dayanacak.

Justified: City Primeval, diziden sekiz yıl sonra geçecek. Raylan’ın hala Florida’da yaşadığını ve kızına birlikte ebeveynlik yapacağını biliyoruz. Ancak Raylan’ın hayatındaki bu nispeten huzurlu dönem; Clement “The Oklahoma Wildman” Mansell ile karşılaşmasıyla sona erecek. Clement daha önce birçok kez adaletten kaçmayı başardı; ancak Raylan bir daha kaçmamasını sağlamak için onu Detroit’e kadar takip edecek.