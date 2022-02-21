Rainbow Six Siege’in 2022 Planları Belli Oldu!

Ubisoft’un son günlerde paylaştığı gönderi üzerine 2022 yılı içerisinde Rainbow Six Siege’in müthiş planları olduğu ortaya çıktı.

Günümüzün en sevilen oyunlarının başında gelen Rainbow Six Siege, günlük 80 milyon oyuncuya erişim sağlıyor. Şu anda üç yıl sonra oyun içerisinde köklü değişimler gelmeye başlayacak. Team Deathmatch üzerine birçok yeni harita geleceği duyuruldu.

Sezon 3 için operatör Singapur’dan geliyor. Aynı zamanda yanında bir de yeni rekabet haritasını da getiriyor. Açıklanan planlara göre 2022 yılının son operatörü de Kolombiya’dan aramızda dahil olacak.

Bugün itibariyle 21 Mart tarihine kadar kullanıcılara Year Pass ve Premium Year Pass biletleri satışa çıktı. Year Pass, yıl boyunca geçerli olan dört sezonluk Battle Pass’in kilidini açıyor. Yeni operatörlere de 14 günlük erken erişim içeriyor. İkincisi ise, 20 Battle Pass katmanı puan artışı, operatörlere erken erişim, özel silah görünümleri, VIP kredileri ve daha fazlasını barındırıyor.

Ayrıca Ubisoft şirketi, 2022 yılı içerisinde hile kullanımı konusunda yoğunlaşacaklarını dile getirdi. Bununla beraber hile kullanan oyunculara ağır yaptırımlar uygulanacak. Böylece oyuncular daha iyi bir oyun deneyimine sahip olacak. Açıklanan planlarda konsol oyuncuları içinde bir dizi güncelleme bulunuyor. Konsola gelecek güncellemeler ile beraber antrenman yapma, deneme alanları ve atış poligonları gelecek. Bunların tanıtım videosu Ubisoft tarafından resmen yayınlandı. Böylece Rainbow Six Siege’in 2022 planları birçok kullanıcıyı heyecanlandırdı.

Ayrıca Yeni bir Japon operatörü, harita ve kalıcı bir Team Deathmatch oyun modu sunacaklarını belirtti. Ek olarak, Attacker Repick, evrensel manzaralar ve fazlasını içeren oyun güncellemeleri de getiriyor.

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