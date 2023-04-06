Ram 1500 REV, 800 KM’lik menzil ve 229kWh devasa pil ile tanıtıldı

Ram’ın %100 elektrikli kamyonet savaşlarına katılması, markanın Ford’un F-150 Lightning’ine yanıtı olarak sonunda bugün resmiyet kazandı.

Ram 1500 REV, inanılmaz derecede büyük 229 kWh piliyle tek şarjla 804 km menzili hedefliyor. Çoğu elektrikli aracın 168 kWh’de sunduğunun iki katından fazla olan “küçük” bir pil seçeneği de var. Bunun “yalnızca” 563 km menzil sunması bekleniyor. Ama okumaya devam edin, dahası var.

Bir şekilde 350 kW’lık bir DC şarj cihazı bulabilirseniz, yalnızca 10 dakikada 177 km menzil gidebilirsiniz. Performansı merak ediyorsanız, Ram, 654 hp ve 922 nm tork ile 0-100 km/s 4,4 saniyelik bir süreyi hedefliyor.

Kamyon, motoru, şanzımanı ve invertörü birleştiren ve dolayısıyla dört tekerlekten çekişli olan çift 250 kW elektrikli tahrik modülüne (EDM) sahiptir. Ön aks EDM, ön tekerleklerin belirli koşullarda serbestçe dönmesine izin veren otomatik tekerlek ucu ayırma özelliğine sahipken, arka aks bu tür kamyonetlerde olmazsa olmaz olan elektronik kilitleme diferansiyeline sahiptir.

Ram 1500 REV’in maksimum çekme kapasitesi 6.350 kg ve maksimum taşıma kapasitesi 1.224 kg’dır. Kamyon, araçtan araca, araçtan eve ve araçtan şebekeye çift yönlü şarj desteğine sahip olup, önde 7,2 kW sağlayan yerleşik bir güç paneli ve gövdede 3,6 kW sağlayan yerleşik bir güç paneli vardır.

Kamyon, şasi üzerinde gövde tasarımına sahip tam boyutlu EV’ler için tasarlanmış tamamen yeni STLA Çerçevesi üzerine inşa edilmiştir. STLA Çerçevesi, pil takımını verimli bir şekilde birleştirmek için ortada daha geniştir. Ram 1500 REV’in 0,34 sürtünme katsayısı ile “segmentin sürtünme katsayısı en düşük kamyonu” olduğu söyleniyor.

EV, uyarlanabilir yükseltme ve alçaltmaya sahip standart, aktif seviyeli dört köşeli havalı süspansiyonla birlikte gelir. Dahili Eller Serbest Aktif Sürüş Asistanı ve otomatik park sistemi vardır.

Gövde kapasitesi 0,42 metreküp ve içeride 14,5 inç orta dokunmatik ekran, 12,3 inç dijital gösterge paneli, 10,25 inç yolcu ekranı, dijital dikiz aynası, baş üstü ekranı ve Klipsch ses sistemi var. Yolcu ekranı yalnızca yolcu tarafından görülebilir ve üç ana işlev sunar: Yardımcı Pilot (navigasyon, cihaz yönetimi), eğlence (HDMI aracılığıyla) ve aracın dış kameralarını görüntüleme yeteneği. Bir telefon veya tableti bağlamak, ekranı söz konusu cihazın yansıtılmış bir uzantısına dönüştürmek için bir HDMI fişi vardır.

Ram 1500 REV, 2025 model yılı olarak adlandırıldığından, piyasada 2024’ten önce ve büyük olasılıkla 2024’ün sonlarında herhangi bir birim görmeyi beklemiyoruz.