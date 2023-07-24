Realme 11 (4G) 31 Temmuz’da Çıkıyor!

Realme 11 serisi, Mayıs ayında üç farklı modeli ile duyurulmuştu. Realme, şimdi dördüncü modeli ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

Cihazın arka tarafında da 108 MP ana kamera bulunacak. Relme 11 (4G) Helio G99 yonga seti, 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile donatılacağını doğruladı.

Cihaz, FHD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6,4 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Batarya 5.000 mAh olarak gelecek ve 67 W hızlı şarjı destekleyecek.

Yaklaşan Realme 11 (4G), bir Helio G99 yonga seti ve 50 MP ana kameranın yanı sıra 6,4 inç AMOLED (90Hz) ile gelen model, geçen yıl piyasaya sürülen Realme 11 modelinin hatasını telefi edecek.

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