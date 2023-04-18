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Realme 11 Pro, 200 MP Kamera İle Geliyor!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Realme, 11 serisini Mayıs ayında piyasaya sürecek. Serinin göz bebeği Realme 11 Pro ise 200 MP bir kamera ile gelecek.

İbrahim Özbek

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realme 11 pro

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Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Realme, 11 serisini Mayıs ayında piyasaya sürecek. Serinin göz bebeği Realme 11 Pro ise 200 MP bir kamera ile gelecek.

Görünüşe göre Realme 11 serisi ilk önce Çin’e geliyor. Ayrıca sızdırılan teaser videosunda arkada dairesel bir kamera adası olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Bu arada, Realme 11 Pro + ‘nın temel özellikleri tenaa’da göründü. Dimensity 7 serisi işlemcinin Realme 11 serisi ile beraber geleceğini öne sürdü.

realme 11 pro

Realme 11 Pro +, kavisli kenarları ve 1080p çözünürlüğü olan 6,7 inç bir AMOLED ekranla gelecek. Telefonun 200 MP’lik bir ana sensörü olacak ve eğer gerçekten 1/1.4 inç boyutundaysa oldukça iddialı olacak. Ultra geniş kamera mütevazı bir 8 MP sensöre sahip olacak ve ayrıca 2 Mp’lik bir yardımcı ünite olacak.

İlginçtir ki, 11 Pro + iki şarj seçeneğiyle gelecek. 5.000mAh pil için 80 W veya 100 W şarj destekleri yer alacak. Yeni telefonun 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB depolama alanına sahip olduğu onaylandı ve tüm bu cihazın yalnızca 183 gram ağırlığında olduğu söyleniyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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