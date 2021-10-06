Realme 8i Bu Ay Avrupa’da Satışa Çıkacak

Bir ay önce Realme, Hindistan’da Realme 8i ve 8s modellerini tanıttı ve ilki nihayet Avrupa ülkelerinde satışa çıkıyor. Realme Başkan Yardımcısı Madhav Sheth, yaklaşan lansmanı bir Tweet ile doğruladı.

Cihaz 14 Ekim‘de gelecek ve donanım tarafında MediaTek Helio G96 yonga setinde çalışan ilk akıllı telefon olacak. Ve son derece düşük bir fiyata 120Hz ekran yenileme hızı ile gelecek.

Telefonu zaten inceledik ve beğenilecek çok şey bulduk, bu nedenle fiyatlandırma doğruysa, gerçekten çok sayıda kullanıcıyı kazanma potansiyeline sahip. Şu anda cihaz Hindistan’da 13.999 INR’den başlıyor ve bu yaklaşık 160 €‘dur. Ancak yerel vergilerle muhtemelen bu fiyatta küçük değişikliklere neden olacaktır.

Bu arada, Redmi 8i‘nin ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamadığına karar vermenize yardımcı olması için teknik özelliklerini okumanızı öneririz, böylece 14 Ekim’de gelecek modele hazır olabilirsiniz.