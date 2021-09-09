Realme 8s 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme 8s 5G, dünyanın ilk Dimensity 810 işlemci destekli akıllı telefonu olarak bugün görücüye çıktı. Realme’nin yeni telefonu yeni çipin yanı sıra zarif bir tasarım, yüksek yenileme hızına sahip bir ekran, 64 megapiksel üçlü kamera ve hızlı şarj destekli büyük boyutlu bir pil sunuyor.

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Realme 8s 5G

Realme 8s 5G 6.5 inç IPS LCD paneli ve yumruk delikli bir tasarımı benimsiyor. 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük, 20:9 en boy oranı ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Güvenlik için, yüz tanıma kilidi ve yana monte parmak izi tarayıcı gibi özellikler vaat ediyor.

6nm Dimensity 810 5Gişlemciyle desteklenen telefonda, 6 GB / 8 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB UFS 2.1 depolama bulunuyor. Kullanıcılar bir microSD kart ekleyerek depolama alanını genişletebiliyor. Realme 8s 5G, kullanıcılara 5 GB’a kadar sanal RAM sunuyor.

16 megapiksel ön kameraya sahip cihazın arka panelinde 64 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik yardımcı lensi barındıran kare bir kamera modülü bulunuyor.

Realme UI 2.0 tabanlı Android 11 işletim sistemiyle çalışan telefonda 33W Dart Charge hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil bulunuyor. Akıllı telefon, çift SIM desteği, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık gibi bağlantı özellikleri sunuyor. Telefonun fiyatı 244 ile 275 dolar arasında belirtildi.