Realme 9 4G, 7 Nisan’da Satışa Çıkacak

Realme 9 Pro serisi Şubat ayında piyasaya çıktı; ardından Mart ayında 9 5G ve %9 G hızı ile geldi. Şimdi şirket Realme 9’un LTE versiyonunu getiriyor ve lansman tarihi ise 7 Nisan olacak.

Realme 9 4G, 108MP çözünürlüğe ve yeni piksel gruplama teknolojisine sahip; bir Samsung ISOCELL HM6 sensörüyle gelecek. Bu sensöre sahip dünyadaki ilk telefon olacağını da belirtelim.

Diğer kameraların sensörleri henüz açıklanmadı ancak Realme; 120 derecelik FoV ile ultra geniş bir kamera olacağını, üçüncü sensörün ise 4 cm makro kamera olacağını söyledi. Realme 9 4G, başta Sunburst Gold olmak üzere üç renkte gelecek.

Cihazın kendisi 7.99 mm kalınlığında ve sadece 178 gram ağırlığında olacak. Realme, 9 4G’yi 90 Hz yenileme hızına sahip bir Süper AMOLED panel ile donatacak. Telefon ayrıca, kalp atış hızı monitörü de olan bir ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip olacak.

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