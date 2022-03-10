Realme 9 SE 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme 9 5G akıllı telefon lansmanının yanı sıra Realme, Hindistan’da Realme 9 SE 5G akıllı telefonunu piyasaya sürerek Realme 9i, Realme 9 Pro ve Realme 9 Pro Plus‘tan oluşan akıllı telefon serisine bir cihaz daha ekledi. Realme’nin ilk “SE” modeli olarak karşımıza çıkan telefona gelin yakından bir göz atalım.

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Realme 9 SE 5G

İlk olarak Realme, SE’nin açılımını Speed Edition olarak tanımlıyor. Realme 9’a benzer şekilde, SE modeli de yeni Starlight Texture tasarımını benimsiyor. DCI-P3 renk gamına, yüzde 90,8 ekran-gövde oranına; 600 nit’e kadar parlaklığa ve 144 Hz’ye kadar yenileme hızına sahip 6,6 inç Full HD+ IPS ekranla geliyor.

Cihaz Qualcomm Snapdragon 778G işlemci desteği taşıyor. Ayrıca, 12 TOPS’a kadar AI performansı sağlayan Qualcomm AI Engine ile birlikte geliyor. Ve düşük gecikme süresi için değişken oranlı gölgeleme ile Snapdragon Elite Gaming özelliğine sahip.

Realme UI 3.0’ı ile Android 12 desteği taşıyan cihaz; 30W Dart hızlı şarj teknolojisini destekleyen 5.000 mAh pil ile çalışıyor. Telefonda üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Nitekim 48 megapiksel ana sensör; 20 megapiksel derinlik algılayıcı lens ve 2 megapiksel makro lensten oluşuyor.

Bu arada ön tarafta ise 16 megapiksellik bir kamerası var. Starry Glow ve Azure Glow renk seçeneklerine sahip telefon 6 GB RAM modeli için 262 dolardan başlayan fiyat etiketine sahip.