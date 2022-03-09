Realme 9 5G, Geekbench’te Görüntülendi!

Realme 9 5G’nin lansmanı 10 Mart’ta gerçekleşecek. Piyasaya çıkmadan önce akıllı telefon, Geekbench sertifikasında önemli detaylarla ortaya çıktı. Ek olarak, Realme Buds Air 3; Realme Hindistan’ın resmi web sitesinde ortaya çıktı.

Realme 9 5G, Geekbench sürüm 5’te RMX3388 model numarasını taşıyor. Tek çekirdekli bölümde 597 puan ve çok çekirdekli bölümde 1769 puan alıyor. Listeye göre, akıllı telefon, 2.00 GHz temel frekansla gelen MediaTek Dimensity 810 sekiz çekirdekli işlemciye sahip. Cihaz 6 GB RAM’e sahip ve Android 11 işletim sistemiyle geliyor.

Akıllı telefonun 4 GB ve 8 GB RAM ile gelmesini bekliyoruz. Önceki bilgilere göre, Realme 9 5G çılgın hızlı bir ekrana sahip olacak. Telefonun 144Hz yenileme hızıyla geleceğini de belirtelim. Ayrıca 6.6 inç LCD panele sahip olacak.

Bu arada Realme’nin Buds Air 3‘ü de Realme Hindistan sayfasında ortaya çıktı. Kulaklıklar, Buds Air, Buds Air Neo ve Buds Air Pro ile birlikte yer aldı. Teknik özelliklere gelince, Realme Buds Air 3, Dolby ses ile birlikte geliyor ve düşük gecikmeli şeffaflık moduna sahip.