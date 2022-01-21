Realme 9 Pro Özellikleri Sızdırıldı

Realme markasının son gözdesi olan Realme 9 Pro serisinin tüm detayları ve özellikleri sızdırıldı. Son birkaç günde sızan bilgiler, bizlere Realme 9 Pro hakkında detaylı bilgiler verdi.

Tabii ki bu sızıntılar kesinlikle resmi değil tamamen varsayımdan ibaret karşımıza çıkıyor. Çıkan haberlerde ilk karşımıza çıkan 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olacağıdır. Ancak sızan bilgilerde microSD kart yuvasına sahip olmayacağı belirtildi. Teknik özellikler kısmına baktığımız zaman Snapdragon 695 setine sahip olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca 6.6 İnç AMOLED ekranı 120 Hz ekran tazeleme hızı destekliyor.

Arka tarafında 8 MP bir ultra genişlik sağlayan yardımcı bir kamerası var. Ayrıca 2 MP yakınlık çekimlerini sağlayan 3. bir kamerası mevcut. Ön kamerası ise 16 MP olarak karşımıza çıkacak.

Ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında detaylı bir bilgi yer almamasına rağmen tahmin yer alıyor. Özellikle çıkan dedikodu haberlerinde 8 Şubat tarihi ile beraber hem Hindistan’da hem de Avrupa’da satışa çıkacağı ön görülüyor.

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