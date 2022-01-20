Realme GT Neo 3’ün Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Realme GT Neo 2, Mart 2021’in sonunda tanıtılan; orijinal Realme GT Neo‘nun üst modeli olarak Eylül 2021’de satışa çıktı. Yeni bir haber, Realme GT Neo 3’ün tüm önemli özelliklerini ortaya çıkardı. Telefonun bu yıl Mart ayında çıkacağına inanıyoruz.

Realme GT Neo 3 Teknik Özellikleri

Realme GT Neo 3, 120Hz yenileme hızı sunan 6.62 inç E4 AMOLED ekrana sahip. Telefonun FHD+ çözünürlük ve ekran içi parmak izi tarayıcı desteği taşımasını bekliyoruz.

Dimensity 8000 işlemciyle gelecek telefonun 8 GB RAM + 128 GB depolama; 8 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama gibi üç yapılandırmayla geleceğine inanıyoruz.

GT Neo3’ün arka kamera kurulumunda büyük olasılıkla Sony IMX766 50 megapiksel ana kamera; 50 megapiksel Samsung GN1 ikincil lens ve 2 megapiksel üçüncü kamera yer alacak.

Cihazın 65W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil ile geleceğini tahmin ediyoruz. Muhtemelen cihaz, Realme UI 3.0 tabanlı Android 12 işletim sistemi ile donatılmış olarak gelecek. Sky Black, Crape Myrtle ve Morning Star gibi üç renkte satışa çıkacak.

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