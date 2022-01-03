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Realme 9 Pro ve 9 Pro Plus, Şubat 2022’de Tanıtılacak!

Sertifikalara göre Realme 9 Pro ve Realme 9 Pro Plus, sırasıyla RMX3472 ve RMX3393 model numaralarına sahip olacak. Kaynağımız Realme 9 Pro'nun MediaTek Dimensity 810 işlemci tarafından destekleneceğini, diğerinin ise bir MediaTek Dimensity 920 işlemciye sahip olacağını söylüyor.

Ayşen Sıla

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Realme-9-Series

Realme 9 serisi Ağustos ayının sonlarında beri manşetlerde yer alıyor. Aslında, marka Eylül ayında serinin varlığını doğruladı. Bundan birkaç gün sonra şirket, telefonların 2022’ye erteleneceğini açıkladı. Şimdi ise telefonlara dair bilgiler gün yüzüne çıktı.

Kaynağımıza göre Realme 9 Pro ve Realme 9 Pro Plus, Şubat 2022’de piyasaya çıkacak. Bilgiler, bu akıllı telefonların ilk olarak Avrupa’da tanıtılacağını da iddia ediyor. Ayrıca 5G’ye hazır olacaklarını da ekliyor.

Sertifikalara göre Realme 9 Pro ve Realme 9 Pro Plus, sırasıyla RMX3472 ve RMX3393 model numaralarına sahip olacak. Kaynağımız Realme 9 Pro’nun MediaTek Dimensity 810 işlemci tarafından destekleneceğini, diğerinin ise bir MediaTek Dimensity 920 işlemciye sahip olacağını söylüyor.

realme-9i

Realme 9 Pro serisi, Realme 9A ve Realme 9 Prime gibi telefonların üst modeli olarak karşımıza çıkacak. Bu telefonlara ek Realme Note 9 ve Note 9 Prime da eşlik edecek.

Bkz: Realme 9i, Geekbench’te Görüntülendi

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