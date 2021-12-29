Realme 9i, Geekbench’te Görüntülendi

Raporlar, RMX3491 model numarasının Realme 9i el akıllı telefonuna ait olduğunu ortaya koydu. Aynı cihaz şimdi Geekbench kıyaslama sitesinde göründü. Cihazın en yeni Snapdragon 6 serisi yonga seti ile donatılacağını doğruluyor.

Realme 9i’nin Geekbench Listesi

Realme 9i’nin Geekbench listesi, bunun ‘Bengal‘ kod adlı Qualcomm yonga seti tarafından desteklendiğini ortaya çıkardı. İşlemci, 1.90GHz‘de çalışan dört CPU çekirdeği içerirken, kalan dört CPU çekirdeği 2.40GHz‘de çalışıyor. Geekbench listesinin kaynak kodu, Adreno 610 GPU‘ya sahip olduğunu gösteriyor. Bu özellikler, 9i’nin en yeni Snapdragon 680 yonga seti tarafından çalıştırılacağını gösteriyor.

Liste ayrıca Realme 9i’nin 4 GB RAM ve Android 11‘e sahip olduğunu ortaya koydu. Tek çekirdekli testte 382 puan ve çok çekirdekli testte 1556 puan aldı. Geekbench listesi, şirketin resmi duyurudan önce cihazın performansını test edebileceğine dair iyi bir ipucu. Raporlar, Realme 9i’nin Ocak ayında küresel olarak piyasaya çıkacağını gösteriyor.

Realme 9i Tam HD + çözünürlük ve sunan 6.6 inç LCD ekrana sahip bir 90Hz yenileme hızı vaat ediyor. 16 megapiksel ön kamera ve 50 megapiksel (ana) + 8 megapiksel (ultra geniş) + 2 megapiksel (makro) üçlü kamera ünitesine sahip. Yanda bir parmak izi tarayıcıya sahip. 9i, 33W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pile sahip. Telefon, Realme UI 2.0 tabanlı Android 11 ile çalışacak.