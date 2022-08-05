Realme 9i 5G çıkış tarihi, tasarımı ve özellikleri açıklandı

Realme, Ocak ayında Snapdragon 680 yonga seti ile Realme 9i‘yi piyasaya sürdü ve yedi ay sonra şirket, 5G varyantını açıklamaya hazır. Realme 9i 5G, 18 Ağustos’ta Hindistan’da yerel saatle 11:30’da başlayacak bir etkinlikte tanıtılacak.

Realme, 9i 5G‘yi “5G Rockstar” olarak tanıtıyor ve tasarımını ve özelliklerini açıklayan bir poster paylaştı. Akıllı telefon, Dimensity 810 yongası tarafından desteklenecek ve arka panelinde Lazer Işığı Tasarımını sergileyen üçlü kamera kurulumuna sahip olacak.

Ancak, 4G muadilinden farklı olarak, Realme 9i 5G‘nin arka kameraları bir kamera adasının içine yerleştirilmemiştir ve düz tasarımı nedeniyle bunlar daha fazla çıkıntılı görünmektedir. Görüntü ayrıca 9i 5G’nin sağ tarafındaki çerçevesinde parmak izi tarayıcısı olarak ikiye katlanacak bir güç düğmesinin varlığını da doğruluyor.

The groove of an all-time head shaker is here! Get ready for #The5GRockstar, coming soon to rock your world🎸



Rate your excitement level on a scale of OMG to OMGGGGG in the comments below. pic.twitter.com/stOFGtANYe — realme (@realmeIndia) August 5, 2022

Realme‘den Madhav Sheth kısa süre önce bize şirketin Hindistan’da yaklaşık 126 $ ila 190 $ aralığında bir kategoride bir 5G akıllı telefon piyasaya süreceğini söyledi ve Realme 9i’den mi bahsettiği belli değil. Bu sözler 5G modeli veya başka bir telefon için olabilir. Referans olarak, 9i 4G şu anda 170$ ‘dan başlıyor ve 202$ ‘a kadar çıkıyor.

Lansman etkinliği yaklaşırken Realme 9i 5G hakkında daha fazla şey duymayı bekleyebilirsiniz.