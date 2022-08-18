Realme 9i 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme, Hindistan pazarında Realme 9i 5G adlı yeni bir bütçe dostu 5G akıllı telefonu piyasaya sürdü. Öyleyse gelin yeni telefonun özelliklerine birlikte göz atalım.

Realme 9i 5G

9i 5G, düz bir sırt ve pürüzsüz kenarlara sahip çekici bir tasarımla geliyor. Arka panelde çıkıntı yapan iyi görünümlü üçlü kamera kurulumunu taşıyor. Arka panel ayrıca Lazer ışık tasarımı adı verilen özel bir ışık yayma tasarımına sahip.

Sağ tarafta bir parmak izi sensörü, sol tarafta bir ses seviyesi düğmesi ve bir USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm ses jakı ve altta bir hoparlör ızgarasını kontrol eden bir güç düğmesi var. Telefon 8.1 mm kalınlığında ve 187 gram ağırlığında.

Ön tarafta, 90Hz yenileme hızı ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızıyla gelen 6,6 inç FHD+ ekran yer alıyo4. Panel 16.7 milyon farklı renk üretiyor. Ön kamera için su damlası çentiğine, üç tarafında ince çerçevelere ve oldukça büyük bir çeneye sahip.

Cihaz, 4 GB 6 GB RAM ve 64 GB veya 128 GB depolama ile tamamlanan Dimensity 810 5G işlemciyle geliyor. Telefon, microSD kart kullanılarak 1 TB’a kadar depolama genişletmesi ve sanal RAM özelliği kullanılarak 5 GB’a kadar RAM genişletmesi sunuyor. Cihaz Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 desteği tasıyor. 18W hızlı şarjı destekleyen büyük bir 5.000mAh pile sahip.

Kameraya gelince, akıllı telefon 50MP ana sensör, 4cm 2MP makro lens ve derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip. Önde ise 8 MP selfie kamerası var. Cihaz, sokak fotoğrafçılığı modu 2.0 ve bir AI güzellik filtresi sunuyor. Fiyatı ise 188 dolardan başlıyor.