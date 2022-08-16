Realme 9i 5G’nin Ekran Özellikleri Onaylandı

Realme 9i 5G lansmanı çok yakında gerçekleşecek. Ancak, 18 Ağustos’taki resmi duyurudan önce şirket, bazı temel özelliklerini doğrulayan yeni bir poster paylaştı. Çinli akıllı telefon üreticisi yakın zamanda akıllı telefonunun bir MediaTek Dimensity 810 işlemci ile donatılacağını doğrulamıştı.

Şimdi marka, Realme 9i 5G’nin 90Hz yüksek yenileme hızına ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip olacak bir su damlası çentikli ekrana sahip olacağını açıkladı. Şirket ayrıca, yeni telefonun bir USB C Tipi bağlantı noktası üzerinden şarj olan büyük bir 5.000 mAh pil ile çalıştırılacağını da açıkladı.

Realme, akıllı telefonla ilgili ayrıntıları henüz açıklamamış olsa da, diğer bazı özellikleri için daha önce raporlarımız var. Daha önceki bir bilgiye göre, cihaz 6,6 inç Full HD+ çözünürlüklü bir LCD panele sahip olacak. Ön tarafta 8 megapiksel selfie kamerası bulunurken, arkada 2 megapiksel makro sensörle gelen 50 megapiksel ana sensör ve derinlik lensi yer alacak.

Akıllı telefon, Android 12 işletim sistemi tabanlı Realme UI 3.0 desteği taşıyacak. Pil ise 18W hızlı şarjı destekleyecek. Ayrıca 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama ve 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama olmak üzere iki depolama yapılandırmasıyla gelecek. Şimdiye kadarki tanıtım görsellerine göre Realme 9i 5G de iki renk seçeneğiyle piyasaya çıkacak.