Realme 9i Hindistan Pazarında Satışa Çıkıyor

Geçtiğimiz günlerde Realme son harikası olan Realme 9i modelini tanıtmıştı. Bugün itibariyle Hindistan pazarında satışa çıkan Realme 9i, siyah ve mavi renkleriyle raflarda yerini aldı.

En yüksel sürümü olan 6 GB RAM ve 128 GB modeli 190 Euro’ya Hindistan pazarında satışa çıktı. Realme 9i Snapdragon 680 işlemci ile beraber geldi. Ayrıca içerisinde Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 donamına sahiptir. Dış tasarımı konusunda oldukça iddialı olan Realme, sol üst köşede yer alan 16 MP bir selfie kamerasına sahip. Ayrıca ekran olarak 6.6 inç bir LCD ekrana sahip ve bunların yanında 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip.

Realme 9i’nin arka kısmında bulunan kameralar çok şık bir görünüm ortaya sunuyor. 3 adet kamera ünitesi bulunan 50 MP bir ana kamera ve 2 MP makro ve derinlik odaklı iki ek kamera daha var. Ayrıca 9i’nin hoparlör sistemi birçok teknoloji testinden tam puan almayı başardı. Özellikle 3.5 mm girişi ve USB-C girişi tasarımın harika bir parçası olarak göze çarpıyor.

Birçok akıllı telefonda yer almayan microSD kart desteği 9i’de mevcut. 1 TB depolama alanına kadar kullanıcılara büyük bir avantaj sağlıyor. Ayrıca 33 W hızlı şarj desteği ile 5000 mAh bir bataryaya sahip. Hızlı şarjın en büyük özelliği ise 70 dakikada %100 dolum sağlaması olarak dikkat çekiyor.

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