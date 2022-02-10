Realme C35 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme’nin en yeni telefonu Realme C35 nihayet görücüye çıktı. Akıllı telefon şu anda Tayland’da satışa çıkmış durumda. Ayrıca 50 MP kamera, UNISOC işlemci ve 5.000 mAh pil ile geliyor.

Realme C35

Realme C35, Realme C25’in üst modeli olarak karşımıza çıkıyor. Arkada tamamen yeni bir tasarım vaat ediyor. Full-HD+(1080 x 2400 piksel) çözünürlüğe sahip 6,6 inçlik su damlası çentikli bir ekranla geliyor. %90,7 ekran gövde oranına ve 20:9 en boy oranına sahip bir IPS LCD panelden oluşuyor. Ekran standart 60Hz yenileme hızına sahip ve 600 nit maksimum parlaklık vaat ediyor.

Arkada 50 MP ana lens, 2 MP makro sensör ve 2 MP Siyah Beyaz lens ile üçlü kamera sistemine sahip. Önde ise, 8MP selfie kamerası var. Akıllı telefon, UNISOC T616 yonga seti tarafından destekleniyor ve 5.000 mAh pile sahip. Pil, USB Type-C bağlantı noktası aracılığıyla 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Bu arada telefon, 4 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB’a kadar UFS 2.2 dahili depolama alanına sahip. Güvenlik açısından, yanda bir parmak izi tarayıcı sunuyor. Çift SIM desteği ve microSD kart yuvarı da var. Cihaz, Android 11 işletim sistemiyle geliyor.

Realme C35, 4GB RAM ve 64GB veya 128GB dahili depolamayla geliyor. Siyah ve yeşil renk seçeneği sunan telefonun fiyatı ise yaklaşık 193 dolar.

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