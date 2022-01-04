Realme GT 2 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme, çeşitli yenilikçi özelliklerle donatılmış Realme GT2 Pro amiral gemisi akıllı telefonunu tanıttı. Dikkat çeken özelliği ise tamamen çevre dostu malzemeyle kaplı olması. Muhafazanın kağıt, soya fasulyesi ve diğer malzemelerden elde edilmesi sahiden de harika. Gelin yeni Realme GT 2 serisinin üst modeline birlikte göz atalım.

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Realme GT 2 Pro

Cihaz, 5.000 mAh’lik devasa bir pile rağmen yalnızca 189 gram ağırlığında olduğundan; çevre dostu malzemelerin kullanımı hafif tasarıma katkı sağlamış. Cihaz, şirketin yalnızca 33 dakikada %100 şarj sağlayabileceğini iddia ettiği 65W flaş şarj desteği ile birlikte geliyor.

Realme GT2 Pro, 3216 x 1440 piksel 2K çözünürlüğe sahip 6.7 inç LPTO AMOLED ekran vaat ediyor. Ekranın 1400 nit’e kadar 120Hz yenileme hızı desteğine sahip esnek bir panel olduğunu söyleyebiliriz. Ekranın sol üst köşesinde selfie kamerayı barındıran bir delik var.

Ekran, bir Corning Gorilla Glas Victus tabakası ile geliyor. Ekran DisplayMate’in A+ derecesi aldı. Ayrıca ekran, tek bir 1000Hz oyun kontrol motoru; O-Sync hız aşırtma yanıtı 2.0 desteği vaat ediyor. Ayrıca, ekranın kilidini çok hızlı açabilen ve kalp atış hızı algılamayı destekleyen; yeni nesil ekran altı parmak izi sensörüne de sahip.

GT2 Pro, yeni nesil süper büyük X ekseni lineer motorla gelen; dünyanın ilk cihazı olarak geliyor. Cihaz, devrim niteliğindeki tam hızlı matris anten sisteminin yanı sıra; bir Wi-Fi ağ geliştirme sistemi ve yeni nesil çok yönlü NFC kullanıyor.

Harika Özelliklerle Geliyor

Realme GT2 Pro, en yeni Snapdragon 8 Gen 1 5G işlemciye sahip. Aynı şekilde, ısı yayılım alanını %205 oranında arttırdığı söylenen; elmas buz çekirdekli soğutma sistemi Plus’ı da benimsiyor. Dokuz katmanlı ısı dağıtma yapısı, ısı kaynağının %100’ünü kaplıyor; ve %50’lik bir iletim verimliliği artışı sağlıyor.

Tasarım ayrıca en yüksek çekirdek sıcaklığını 19°C azaltıyor. Telefon, muhtemelen endüstrinin en büyüğü olan 36761 mm²’lik bir ısı yayma alanına sahip. Aynı zamanda, muhtemelen endüstrinin en büyük temperli; VC sıvı soğutma alanı olan 4129 mm²’ye de sahip.

Arayüz için, Realme GT2 Pro, Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 ile önceden yüklenmiş ve bu; kullanıcı arayüzünde bir yükseltmenin yanı sıra; GT modunda yeni masaüstü bileşenleri ve daha kararlı ve pürüzsüz; bir AI çerçeve sabitleme teknolojisi 2.0 vaat ediyor. Cihaz ayrıca, güç tüketimini azaltmaya yardımcı olan GPU heterojen işleme teknolojisi ile birlikte geliyor. Telefonun fiyatı ise yaklaşık 582 dolardan başlıyor.