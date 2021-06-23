Realme GT 5G Master Edition Yakında Sunulabilir!

Bilindiği üzere son zamanlarda Realme‘nin yeni bir model üzerinde çalıştığı sızıntıları yapılıyordu. Ancak bugüne kadar şirketin üzerinde çalıştığı modelin ne olacağı tam belli değildi. Bugün ise Realme Başkan Yardımcısı Bay Xu Qi Chase‘nin yaptığı bir paylaşımla bu cihazın ne olacağı konusunda bazı bilgiler ortaya çıktı.

Qi Chase, dün Japon tasarımcı Bay Naoto Fukasawa ile görüştüğüne dair bir fotoğraf yayımladı. Telefon hakkında birşey açıklanmadı ama Digital Chat Station‘a göre Realme‘nin önceki Master Edition modellerinin tasarımcısı Fukusawa ile görüşmesi yeni bir GT 5G Master Edition‘nın geleceğini doğrular nitelikte oluyor.



Realme X Master Edition ve Realme X2 Pro Master Edition

Realme Master Edition adında ilk akıllı telefonunu 2019 yılında piyasaya sürülen Realme X olmuştu. Bununla birlikte şirket bu modeliyle olumlu geri dönüşler alınca aynı yıl içerisinde X2 Pro Master Edition adını verdiği ikinci bir model ile karşımıza çıkmıştı. Daha sonra da X50 5G Master Edition olarak sunulan yeni bir modelle karşılaşmıştık. GT 5G Master Edition‘a baktığımızda ise tasarım hatlarının henüz ne olacağı bilinmiyor. Tabi şirket şu sıralar bu model dışında br de X9 Pro Master adında yeni bir model üzerinde daha çalışıyor.

GT 5G Master Edition‘ın sızdırılan temel özelliklerine baktığımızda, 6.43 inç 120Hz FullHD+ Super AMOLED ekran, Snapdragon 888 yonga seti, 64 Megapiksel ana olmak üzere üçlü bir kamera modülü ve 65W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya kapasitesi dikkat çekiyor. Yeni modelin ne zaman sunulacağı konusunda henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.